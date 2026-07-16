Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Amsafé y Sadop cuestionaron que la Provincia sostenga que los salarios le ganaron a la inflación durante el primer semestre. Aseguraron que hubo una pérdida del poder adquisitivo, reclamaron una propuesta integral que incluya aspectos salariales, laborales y previsionales.

La primera reunión paritaria para discutir los salarios del segundo semestre de 2026 dejó más diferencias que coincidencias entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

Tanto AMSAFE como SADOP coincidieron en que la principal preocupación pasa por el diagnóstico que realizó la administración santafesina sobre la evolución de los salarios, ya que consideran que parte de una realidad "totalmente distinta" a la que viven los trabajadores.

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, sostuvo que la mayor dificultad surgió desde el inicio de la reunión. "Nos preocupa muchísimo empezar un debate con una diferencia en la caracterización de la etapa", afirmó al cuestionar la postura oficial de que los salarios docentes "le ganaron ampliamente a la inflación".

Según explicó, esa mirada no refleja la situación que atraviesan los docentes. "El salario de los trabajadores activos y de los jubilados ha perdido claramente contra la inflación. Se ve en que muchos docentes buscan un pluriempleo y en la queja permanente de los jubilados", remarcó.

Sin oferta concreta y con reclamos sobre la mesa

Alonso confirmó que el Gobierno no presentó una propuesta salarial durante el encuentro y que únicamente solicitó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

El dirigente indicó que ambos sindicatos dejaron por escrito sus planteos y esperan que en la próxima convocatoria exista una oferta concreta que contemple tres ejes centrales: el salarial, el laboral y el previsional.

Entre los principales reclamos de AMSAFE aparecen la recuperación del poder adquisitivo perdido, una cláusula de actualización automática, que los aumentos lleguen en simultáneo a activos y jubilados, la eliminación del aporte solidario para los pasivos y la revisión del presentismo, al considerar que "obliga a los trabajadores a ir enfermos a la escuela".

Consultado sobre la pérdida salarial, Alonso aseguró que durante el primer semestre fue de entre el 5% y el 6%, según la comparación entre los incrementos otorgados y la inflación medida por el IPEC.

Además, señaló que el objetivo de fondo es comenzar a recuperar el deterioro acumulado. "Tiene que haber una propuesta que implique empezar a recuperar el 35% del salario que perdimos desde diciembre de 2023", sostuvo.

SADOP pidió una negociación permanente

Desde SADOP, el secretario general Pedro Bayúgar también manifestó que esperaba una propuesta oficial, aunque puso el foco en la necesidad de que la discusión no se limite únicamente al porcentaje salarial.

El dirigente explicó que el gremio presentó un estudio elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en el que se cuantifica la pérdida de ingresos sufrida por los docentes, con el objetivo de discutir una recomposición.

En ese sentido, cuestionó que la inflación sea tomada como techo para la negociación. Según expresó, el sindicato nunca acordó que ese sea el parámetro de referencia, sino que el objetivo es que los salarios superen la evolución de los precios y respondan a las necesidades de los trabajadores y a la función docente.

Bayúgar también reclamó la conformación de mesas técnicas para debatir distintos aspectos laborales que, a su entender, siguen sin definiciones claras.

Entre ellos mencionó la implementación del control del ausentismo, sobre el cual señaló que ni siquiera existe una posición unificada dentro del Gobierno respecto de si alcanza o no a los docentes privados. "Si el ausentismo es parte de la realidad laboral, nosotros queremos ser parte de la discusión", planteó.

También pidió precisiones sobre la bonificación por capacitación, especialmente respecto de qué cursos serán reconocidos para acceder a ese beneficio.

Reclamo por una paritaria con negociación real

Más allá del contenido de una futura oferta salarial, ambos sindicatos coincidieron en reclamar que la paritaria vuelva a ser un ámbito de negociación efectiva y no una instancia donde el Gobierno presente una propuesta única para luego imponerla si es rechazada.

Alonso sostuvo que, si no hay acuerdo, las partes deben seguir negociando, mientras que Bayúgar advirtió que ese mecanismo termina convirtiendo la discusión en "un truco a ciegas", donde el Ejecutivo fija unilateralmente las condiciones.

Con el cuarto intermedio hasta el próximo martes, AMSAFE y SADOP aguardan que la Provincia presente finalmente una propuesta para comenzar la negociación salarial del segundo semestre.