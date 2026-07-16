Thiago Tirante ganó un partido de alto voltaje y se metió en los cuartos de final de Bastad

El tenista platense derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-5, 3-6 y 6-4 en un duelo de casi tres horas, que terminó con tensión en la red. Ahora espera por Alejandro Tabilo o Lautaro Midón.

Thiago Tirante sigue atravesando un gran momento en el circuito ATP. El argentino logró una valiosa victoria este jueves al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-5, 3-6 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, en Suecia.

El encuentro tuvo todos los condimentos: cambios de dominio, peloteos intensos, casi tres horas de juego y un cierre con tensión entre ambos jugadores al momento del saludo en la red, luego de un partido disputado al límite.

Tirante, con un triunfo trabajado y con personalidad

Tirante, ubicado en el puesto 61 del ranking mundial, supo mantener la calma en los momentos más delicados ante un rival de enorme experiencia como Basilashvili (135°), que apostó a un tenis muy agresivo.

El georgiano sumó 11 aces durante el partido, pero su irregularidad terminó pasándole factura. Acumuló 60 errores no forzados y desaprovechó nueve de las diez oportunidades de quiebre que generó en el tercer set.

El argentino, en cambio, mostró mayor solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó el momento justo para conseguir el quiebre decisivo en el parcial definitivo. Luego sostuvo su servicio y selló una victoria que lo instala entre los ocho mejores del certamen sueco.

Sigue creciendo en la temporada

Después de una rápida eliminación en Wimbledon, Tirante volvió a encontrar su mejor versión sobre polvo de ladrillo. En la primera ronda había superado con autoridad al austríaco Sebastian Ofner por 6-3 y 6-4, resultado que le permitió recuperar confianza.

Con esta nueva victoria, el platense escala de manera momentánea hasta el puesto 55 del ranking en vivo, lo que refleja el gran presente que atraviesa durante la temporada.

Ahora buscará un lugar en las semifinales frente al ganador del cruce entre el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Lautaro Midón. Tirante ya sabe lo que es alcanzar esa instancia en 2026, tras haberlo conseguido meses atrás en el ATP de Houston, y buscará repetir esa actuación en Bastad.