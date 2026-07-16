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Cerúndolo reaccionó a tiempo, venció a Kecmanovic y avanzó a cuartos en Gstaad

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una gran remontada frente al serbio Miomir Kecmanovic, ganó por 3-6, 6-3 y 7-5 y se clasificó a los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad, donde buscará seguir soñando con el título.

Ovación

Por Ovación

16 de julio 2026 · 15:13hs
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Cerúndolo reaccionó a tiempo, venció a Kecmanovic y avanzó a cuartos en Gstaad

Juan Manuel Cerúndolo volvió a demostrar su capacidad de lucha y consiguió un triunfo de enorme valor en el ATP 250 de Gstaad. El argentino, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial, dio vuelta un encuentro muy exigente ante el serbio Miomir Kecmanovic (59°) para imponerse por 3-6, 6-3 y 7-5, luego de más de dos horas de juego, y meterse entre los ocho mejores del certamen suizo.

Un comienzo complicado y una reacción con autoridad para Cerúndolo

El partido arrancó muy favorable para Kecmanovic, que mostró un nivel muy sólido desde el primer punto. El serbio se quedó con los tres primeros games, aprovechó la única oportunidad de quiebre que tuvo en el set inicial y, en apenas 29 minutos, cerró el parcial por 6-3 para quedar muy cerca de la clasificación.

Pero Cerúndolo no bajó los brazos. En el segundo set atravesó un momento delicado cuando, con el marcador 3-3, debió salvar una pelota de break que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro. Superado ese obstáculo, el argentino encontró su oportunidad, quebró el servicio de su rival para colocarse 5-3 y luego confirmó la ventaja con su saque para igualar el partido.

Un cierre electrizante para sellar la clasificación

El tercer parcial fue el más parejo de la tarde. Ambos jugadores sostuvieron un alto nivel y dispusieron de oportunidades para inclinar la balanza a su favor, aunque la diferencia llegó en el momento decisivo.

Con el marcador igualado 5-5, Cerúndolo aprovechó su segunda chance de quiebre para romper el saque de Kecmanovic y, ya con el servicio a su favor, no dejó pasar la oportunidad de cerrar una victoria muy trabajada que lo depositó en los cuartos de final.

El argentino atraviesa una semana especial en Gstaad, torneo donde en 2025 alcanzó la final antes de caer en tres sets frente a Alexander Bublik. Ahora buscará dar un paso más y meterse en semifinales, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud (13° del mundo) y el portugués Jaime Faria (92°).

Cerúndolo Kecmanovic Gstaad
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