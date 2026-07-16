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Paritaria Central: sin oferta del Gobierno, ATE y UPCN valoraron la política salarial del primer semestre y volverán a reunirse el martes

Funcionarios provinciales y representantes de UPCN y ATE iniciaron la discusión salarial para el segundo semestre de 2026. Ambas partes destacaron los acuerdos alcanzados en la primera mitad del año y coincidieron en continuar las negociaciones la próxima semana.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de julio 2026 · 15:40hs
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Paritaria central: el Gobierno de Santa Fe y gremios estatales pasaron a cuarto intermedio hasta el martes para continuar la discusión salarial del segundo semestre.

Paritaria central: el Gobierno de Santa Fe y gremios estatales pasaron a cuarto intermedio hasta el martes para continuar la discusión salarial del segundo semestre.

El Gobierno de Santa Fe y los gremios que representan a los trabajadores de la administración central comenzaron este jueves la negociación paritaria correspondiente al segundo semestre de 2026. Tras el primer encuentro, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando continuarán las conversaciones con el objetivo de avanzar en una nueva política salarial.

La reunión se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y estuvo encabezada por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo. También participaron el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, y representantes de UPCN y ATE, liderados por Jorge Molina y Marcelo Delfor, respectivamente.

Balance positivo del primer semestre

Al término del encuentro, el ministro de Economía, Pablo Olivares, calificó la reunión como "muy buena" y explicó que el objetivo principal fue realizar un balance conjunto de la política salarial aplicada durante la primera mitad del año.

"Fue un primer encuentro para hacer un análisis de lo que fue el primer semestre, compartir una lectura común y poner sobre la mesa otros temas vinculados a distintos sectores de la administración central", expresó.

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El funcionario destacó que existió coincidencia respecto a las herramientas utilizadas para recomponer los salarios, especialmente aquellas destinadas a los trabajadores con menores ingresos.

Los gremios destacaron la política salarial

Desde el sector sindical también realizaron una evaluación positiva del acuerdo alcanzado durante el primer semestre.

El secretario general de UPCN, Jorge Molina, consideró que la estrategia de fortalecer los mínimos garantizados permitió que algunos trabajadores obtuvieran incrementos de entre el 20% y el 25%, lo que mejoró su poder de compra.

Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, sostuvo que la intención del gremio es mantener ese esquema durante la segunda mitad del año.

"En general fue una buena política salarial y pretendemos que continúe con un esquema de recuperación del salario", afirmó.

La negociación continuará la próxima semana

Olivares confirmó que las partes acordaron volver a reunirse el martes, cuando el Ejecutivo avanzará con una propuesta para el segundo semestre y también analizará otros planteos sectoriales.

En ese marco, reconoció que el contexto económico nacional continúa siendo complejo y advirtió que los recursos provinciales siguen creciendo por debajo de la inflación.

"No queremos adelantarnos porque somos muy respetuosos de la mesa paritaria. Sí valoramos que los incrementos mínimos garantizados permitieron que muchos trabajadores recibieran aumentos por encima de la inflación y queremos preservar esa mejora", sostuvo.

Además, remarcó que el gobernador Maximiliano Pullaro mantiene como prioridad garantizar tanto los servicios esenciales para la población como el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Con este primer encuentro quedó formalmente abierta la negociación paritaria de la administración central, mientras el Gobierno y los gremios volverán a reunirse la próxima semana para intentar acercar posiciones sobre la pauta salarial del segundo semestre.

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