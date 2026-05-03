Colapinto: "En los últimos siete días se me cumplieron muchos sueños"

Franco Colapinto se mostró feliz por el 8° puesto conseguido en el GP de Miami, como así también por la visita de Lionel Messi

Franco Colapinto consiguió un histórico octavo puesto en el Gran Premio de Miami, igualando su mejor resultado previo en la Fórmula 1 de la temporada 2024, cuando finalizó 8° con Williams en Bakú. El joven de 22 años sumó cuatro puntos para Alpine al completar una actuación sublime, en una carrera que terminó con la victoria del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri para McLaren.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto habló en conferencia de prensa y mostró su emoción por el resultado que consiguió en los Estados Unidos. “Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo", aseguró.

Para luego agregar: "Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo".

“La largada fue complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino”, expresó.

En referencia a lo que vivió en estos días dijo: “Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas en Buenos Aires. Estos último siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras (risas)".

Para finalizar, Colapinto manifestó: “Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial. Feliz de haber tenido un buen resultado y del esfuerzo de todos, además de darle algo lindo a los argentinos”.