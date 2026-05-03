Messi fue a la Fórmula 1 en Miami, visitó a Colapinto y se subió al Mercedes de Antonelli El capitán de la Selección Argentina Lionel Messi asistió con su familia y visitó al piloto argentino de Alpine. También se sentó en el auto del italiano de 19 años, líder del Campeonato del Mundo 3 de mayo 2026 · 16:10hs

Lionel Messi estuvo presente en el Gran Premio de Miami.

Lionel Messi, estrella del Inter Miami y de la Selección Argentina, fue uno de los espectadores de lujo como invitado al Gran Premio de Miami de Fórmula 1: tuvo un nuevo encuentro con Franco Colapinto (de Alpine, a quien había conocido en la semana) y se sentó en el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli, el poleman.

Lionel Messi fue a ver la Fórmula 1 El futbolista argentino llegó acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y de sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- para presenciar un evento al que también asistieron, entre otros invitados, el extenista Rafael Nadal, el golfista Jon Rahm o el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal. También estuvo Juan Martín Del Potro, leyenda del tenis argentino.

En el box de Mercedes, Messi se sacó una foto con Antonelli y se subió al auto del pibe de 19 años que lidera el Campeonato del Mundo, quien largó desde la 'pole' este domingo. También compartió unos minutos con su compañero de escudería, el británico George Russell. image Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli. Messi apareció después de la dura derrota que sufrió el Inter Miami el sábado a la noche en la MLS, cuando cayó 4-3 en el clásico ante el Orlando City después de ir 3-0 arriba, con el argentino Martín Ojeda como figura tras convertir tres goles.