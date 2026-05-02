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Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Franco Colapinto largará octavo en el GP de Miami de Fórmula 1, tras una gran clasificación. Kimi Antonelli se quedó con la pole position.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 18:35hs
Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y consiguió la octava posición para la largada en la carrera de este domingo.

La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que la primera fila la completa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto tuvo un buen inicio en la clasificación, ya que en la Q1 se mostró muy firme y terminó en la décima posición, gracias a su registro de 1:29,684, para avanzar a la siguiente tanda clasificatoria.

En la Q2 Colapinto volvió a lucirse, ya que en su primer intento giró en 1:28,975, lo que le permitió finalizar en la novena colocación para meterse en la Q3, repitiendo lo hecho este viernes en la clasificación para la carrera sprint.

Finalmente, en la Q3 el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:28,762, que le permitió finalizar por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), para así obtener en octavo lugar de cara a la largada en la carrera de este domingo, que está programada para las 17 (hora de Argentina).

En esta carrera, Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1 luego de lo que fue su gran actuación en el GP de China hace poco más de un mes, en el que terminó décimo.

La actividad este viernes para Colapinto había comenzado más temprano con la carrera sprint, donde pese a largar octavo terminó en el décimo puesto y no pudo sumar. Allí, el triunfo quedó en manos del británico y actual campeón de la categoría, que es el británico Lando Norris (McLaren).

En lo que respecta a las primeras posiciones de la clasificación, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran tiempo de 1:27,798 y se afianza como uno de los candidatos a pelear por el título pese a sus cortos 19 años.

En el segundo lugar comenzará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien terminó a 166 milésimas de Antonelli, mientras que la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Norris.

Así largarán en la carrera del GP de Miami

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lando Norris (McLaren)

5- George Russell (Mercedes)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Isack Hadjar (Red Bull)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Carlos Sainz Jr. (Williams)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Sergio Pérez (Cadillac)

22- Gabriel Bortoleto (Audi)

Colapinto Miami Fórmula 1
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