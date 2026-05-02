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Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto había largado desde el octavo puesto en el GP de Miami de Fórmula 1, en el sprint, pero perdió dos posiciones en carrera.

2 de mayo 2026 · 13:40hs
Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

El argentino Franco Colapinto finalizó en la décima posición en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, luego de haber largado desde el octavo lugar.

El piloto de Alpine no pudo sostener su posición en pista y terminó cediendo dos lugares a lo largo de la competencia.

Una largada complicada para Franco Colapinto

En el inicio, Colapinto fue superado por su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo que marcó el primer retroceso del argentino en la carrera.

Más adelante, también perdió terreno frente al joven piloto de Red Bull, Isack Hadjar, lo que lo relegó finalmente al décimo puesto.

Norris, de punta a punta en el sprint de Miami

El sprint del Gran Premio de Miami dejó una señal clara en la Fórmula 1: McLaren dio un paso adelante y lo reflejó con el triunfo de Lando Norris, quien dominó de principio a fin en una competencia sin grandes sobresaltos.

El británico aprovechó su posición de largada y marcó el ritmo desde el inicio, mientras que su compañero Oscar Piastri completó el 1-2 tras superar en la partida a Charles Leclerc, consolidando un resultado que entusiasma al equipo.

Colapinto, de una buena qualy a un sprint cuesta arriba

Para Franco Colapinto, la carrera tuvo otro desarrollo. Luego de destacarse en la clasificación del viernes, donde logró meterse entre los mejores, el piloto de Alpine no pudo sostener su posición en pista.

En el arranque, una maniobra entre Max Verstappen y Lewis Hamilton lo condicionó y lo obligó a ceder un lugar antes de la primera curva.

Ya en ritmo de carrera, resistió durante varias vueltas el ataque de Isack Hadjar, pero en la vuelta 17 terminó siendo superado, lo que lo relegó al décimo puesto final.

Un sprint sin sobresaltos en la punta

Más allá de algunos duelos en el pelotón, la carrera no ofreció demasiadas alternativas en los puestos de adelante. Norris manejó la diferencia con solvencia y confirmó el potencial de McLaren en este tramo del campeonato.

Para Colapinto, el resultado no reflejó del todo su rendimiento del viernes, aunque volvió a sumar experiencia en un escenario exigente dentro de la máxima categoría.

Colapinto sprint Miami
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