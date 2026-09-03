Unión confirmó la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia

El club santafesino anunció la transferencia del defensor al FC Krasnodar. Unión era dueño del 50% de los derechos económicos del futbolista.

Unión hizo oficial la transferencia de Maizon Rodríguez al FC Krasnodar de Rusia. La operación contempla el traspaso del 100% de los derechos federativos y económicos del futbolista, mientras que la institución santafesina contaba con la mitad de los derechos económicos. El club despidió al jugador y destacó su profesionalismo durante su estadía en Santa Fe.

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El cierre de una etapa en Unión

Rodríguez llegó a Santa Fe y durante su paso por el club dejó una buena imagen tanto por su desempeño deportivo como por su compromiso fuera del campo de juego.

Desde la institución resaltaron la responsabilidad y dedicación que mostró el futbolista durante el tiempo que vistió la camiseta de Unión.

Nuevo desafío en el fútbol ruso

Con la transferencia confirmada, el defensor continuará su carrera en el FC Krasnodar, uno de los equipos del fútbol ruso.

Unión, que poseía el 50% de los derechos económicos, concretó así una operación que marca la salida del jugador y el comienzo de una nueva etapa profesional para Rodríguez.

La institución santafesina le agradeció públicamente al futbolista por su recorrido y le deseó éxitos en el desafío que afrontará en Rusia.