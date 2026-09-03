Unión-Instituto: cuánto cuestan las entradas y cómo será el ingreso al 15 de Abril

Unión recibirá a Instituto el lunes a las 21.15. El club informó los valores para socios y no socios y confirmó que la venta será exclusivamente online.

Unión recibirá a Instituto este lunes 7 de septiembre desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha del Torneo Clausura. El club santafesino informó los precios de las entradas para socios y no socios, junto con las condiciones de ingreso y la modalidad de compra para el encuentro que será exclusivamente online en esta oportunidad.

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Los precios para socios y no socios

Los socios ingresarán con carnet y la cuota de agosto al día. Para las plateas, los valores establecidos son: Preferencial Baja, $50.000; Preferencial Alta, $35.000; Lateral Alta y Baja, $35.000; y Redonda, $30.000.

Para quienes no sean socios, las generales tendrán un costo de $50.000, mientras que los jubilados abonarán $25.000 y los menores, $12.500. En cuanto a las plateas, la Preferencial Baja costará $100.000, la Alta $85.000, las Laterales Alta y Baja $80.000 y la Redonda $75.000.

Cómo será la venta y el acceso

La adquisición de localidades se realizará únicamente de manera online, a través de la plataforma habilitada por el club. No habrá venta física en las boleterías del estadio.

Los socios que tengan la cuota al día podrán ingresar presentando su carnet. Aquellos que adeuden agosto deberán regularizar su situación antes de entrar. Además, los carnets que presenten inconvenientes podrán ser retenidos y el acceso se permitirá con DNI.

El encuentro ante Instituto comenzará a las 21.15, mientras que la apertura del estadio está prevista para las 19.15.