Recomendaciones a los vecinos de Santa Fe para prevenir la leptospirosis y hantavirus

La Municipalidad de Santa Fe brinda información y medidas de prevención sobre estas enfermedades zoonóticas, para promover hábitos de cuidado y reducir riesgos

La Municipalidad de Santa Fe, a través de la dirección de promoción , recuerda a la población una serie de recomendaciones para prevenir la leptospirosis y el hantavirus. Se trata de dos enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse a partir del contacto con roedores y ambientes contaminados.

Si bien ambas patologías presentan sintomatologías similares en su inicio, cuentan con diferentes formas de transmisión y prevención, por lo que resulta fundamental que la ciudadanía conozca sus características particulares y adopte hábitos de cuidado en el hogar.

La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, explicó las diferencias de distribución y comportamiento de los vectores de ambas enfermedades: “Con respecto al cuidado y lo que debemos saber en cuanto a hantavirus y la leptospirosis, debemos tener en cuenta que ambas son transmitidas por roedores que se distribuyen de diferentes maneras geográficas”.

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“El ratón colilargo que es el que transmite el hantavirus tiene mayor distribución sobre todo en la Patagonia, algunas zonas del norte de nuestro país y algunos en zona litoral y pampeana. Mientras que la rata que transmite la leptospirosis se distribuye más en zona del litoral y alguna zona pampeana también, zona centro”, detalló la funcionaria, quien además remarcó: “Esta última es la más relevante para la región local, ya que la leptospirosis es endémica en nuestra zona, es decir, que se notifican casos a lo largo de todo el año y está siempre presente”.

Las enfermedades tienen distinta forma de transmisión y contagio

Respecto a las características clínicas y tratamientos, Massari puntualizó que “la leptospirosis es una enfermedad originada por una bacteria, por lo cual tiene un tratamiento antibiótico, pero el hantavirus, que tiene cuatro cepas diferentes, no cuenta con un tratamiento específico sino que es de sostén ante los síntomas y el cuadro clínico cuando este se presenta”. Asimismo, aclaró: “Ninguna es inmunoprevenible, es decir, que ni el hantavirus ni la leptospirosis tienen una vacuna específica en nuestro país para la prevención, por lo cual lo más importante para este caso es el control del vector y las medidas de precaución que debemos tener en las viviendas”.

En cuanto a los mecanismos de contagio, la subsecretaria describió que “en el caso de la leptospirosis se transmite a través de la orina y del contacto con heridas y mucosas por donde ingresa la bacteria al organismo humano, sumado a que esa bacteria puede generar reservorios en otros animales que son de cría o incluso domésticos, como cerdos, vacunos y en algunos casos perros y gatos también”.

Por el contrario, especificó que “el hantavirus se transmite por vía respiratoria al volatilizarse el polvo donde estaba la orina del ratón que contenía el virus, sobre todo en espacios que han estado mucho tiempo cerrados”. De las cuatro cepas de hantavirus, mencionó que “la más rara es la Andes, que generó transmisiones de persona a persona en hechos virales difundidos por las noticias, aunque es mucho más rara y menos frecuente de ver”.

Frente a este escenario, la funcionaria enfatizó la importancia de las conductas preventivas en los hogares: “Lo más importante es la prevención, evitar la reproducción y la presencia de este vector en las viviendas a través de una buena gestión de los residuos, un buen guardado de alimentos, mantener los animales domésticos vacunados y en buen estado de salud. También, si ingresamos a aguas estancadas o en sitios de inundación donde se ha retirado el agua, utilizar las medidas de seguridad oportunas como botas, buena higiene de manos o guantes de ser necesarios y evitar la acumulación de escombros. En el caso del hantavirus, ventilar los ambientes que han estado cerrados mucho tiempo antes de ingresar o de realizar la higiene y mantener las medidas de seguridad previamente dichas”, manifestó.

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Los síntomas iniciales suelen ser similares en ambas afecciones

Los síntomas iniciales suelen ser similares en ambas afecciones, comenzando con un cuadro febril elevado sin síntomas de congestión nasal, dolor de cabeza, malestar general y dolor muscular. Sin embargo, estas patologías pueden evolucionar hacia condiciones pulmonares que, sobre todo en el caso del hantavirus, pueden ser severas debido a su alta tasa de mortalidad.

Por este motivo, Massari concluyó que es muy importante ante todos estos datos trabajar en la prevención, tener presente a aquellos profesionales que están en estas zonas el diagnóstico oportuno de estas enfermedades y consultar siempre de manera temprana al profesional médico.

Leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada Leptospira. Se transmite por contacto con agua, barro o alimentos contaminados con orina de animales infectados, principalmente ratas, aunque también pueden transmitirla perros, caballos y vacas entre otros. La bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel o por mucosas como ojos, nariz y boca.

Los principales riesgos se presentan en zonas urbanas y periféricas con presencia de agua estancada, zanjas, basurales, lagunas o áreas inundadas.

Síntomas más frecuentes

Fiebre.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Hantavirus

El hantavirus es una enfermedad causada por un virus que se transmite por contacto directo o inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados.

El mayor riesgo suele darse en zonas rurales o periurbanas, especialmente en galpones cerrados, cabañas o lugares con poca ventilación donde puedan habitar roedores.

Síntomas más comunes

Fiebre.

Dolores musculares.

Cansancio.

Dificultad para respirar.

Medidas de prevención

Desde el municipio se recomienda mantener hábitos de higiene y cuidado tanto dentro de los hogares como en espacios abiertos.

Medidas preventivas

Mantener el hogar y el patio limpios y con el pasto corto.

Evitar la acumulación de residuos.

Utilizar recipientes cerrados para almacenar alimentos.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Evitar el contacto con agua estancada.

No caminar descalzo en zonas inundadas.

Utilizar botas y guantes en tareas de limpieza o en sectores con riesgo sanitario.

Asimismo, en lugares cerrados o poco ventilados, se recomienda abrir puertas y ventanas antes de ingresar y realizar la limpieza con agua y lavandina, evitando barrer en seco para no levantar polvo potencialmente contaminado.

Se recuerda la importancia de consultar rápidamente al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente luego de haber estado en contacto con ambientes de riesgo.