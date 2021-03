Alberto Pelossi (h): "Los desafíos son muchos"

"El haber sido elegido vicepresidente de la USR, en primer lugar, es motivo de orgullo, y lo tomo con la responsabilidad de saber que estoy representando al rugby santafesino y al club Universitario. Con lo cual es un gran desafío y estoy con muchas ganas de aportar al crecimiento de nuestro deporte, en este caso desde la Unión, ya que lo venía haciendo desde el club" comenzó expresando Alberto Pelossi (h) a UNO Santa Fe.

El vicepresidente de la Unión Santafesina de Rugby sostuvo que "hubo una renovación amplia en la USR; no solamente en las vicepresidencias, sino también en otros cargos importantes, se ha cambiado tesorero, y el hecho que siga Fainberg, significa que hay una cierta continuidad. Los desafíos son muchos, a lo cual hay que sumarle lo que nos ha traído la pandemia, primero en reiniciar las actividades, con la incertidumbre de saber si vamos a poder continuar con las actividades".

El actual vicepresidente de Universitario contó que "actualmente hay una hoja de ruta trazada por la UAR y también por la USR, que es la idea de que se pueda continuar con la actividad relativamente normal, porque no vamos a tener una competencia normal, pero esperemos que podamos tener actividad. Ya sabemos que no vamos a tener torneos nacionales de clubes, no vamos a tener el Interior, y seleccionados provinciales".

El dirigente confirmó que el 27 de marzo se pondrá en marcha el Torneo Oficial con la participación de equipos de la USR.

Las competencias que se vienen

El expresidente de Universitario de Santa Fe detalló que "lo que se viene es el 27 de marzo el comienzo del torneo local, con la participación de todos los clubes que conforman la USR. Estamos hablando de los equipos santafesinos, que abarca a Rafaela, Esperanza, San Carlos, Santo Tomé, es decir todos los clubes que conforman la Unión Santafesina. La semana pasada ya hubo una reunión con el área de deportes para ver si podemos jugar con Paraná, que lo tenemos acá bien cerca, pero es otra provincia. Hasta el momento no está esa autorización, pero si se ha pedido, ya hemos estado hablando con la UER, para que ellos hagan el mismo pedido al gobierno provincial. Si nos autorizan, ojalá que podamos hacer el Dos Orillas".

También destacó Pelossi que "eso como te decía arranca ahora el 27 pero la idea que viene desde la Unión Argentina de Rugby es que los regionales arranquen en junio, así que Torneo Regional del Litoral estaría dando comienzo junio o julio, aunque próximamente tendremos una reunión del comité ejecutivo del TRL, como para ya empezar a definir cuestiones, pero en principio la fecha tentativa es el segundo semestre".

Pelossi, vicepresidente de Universitario, sostuvo que el Torneo Regional del Litoral se jugará en la segunda parte del año.

"El año pasado fue muy complicado para todos. Seguramente a algunos le habrá pegado más o menos, pero por lo que vengo hablando con los dirigentes de los otros clubes, fue complicado el 2020, y el 2021 lo sigue siendo ahora. Por suerte, la actividad se está recuperando, en algunos clubes más rápido que en otros, pero es muy difícil en los clubes amateurs, que siempre estamos muy justos, con esto al no tener movimiento repercute de muchas maneras" destacó Alberto Pelossi (h).

El recientemente elegido vicepresidente de la USR sostuvo que "por un lado se han perdido muchos jugadores de rugby y muchas jugadoras de hockey, por otro lado, los socios al no venir al club, algunos con sus problemas personales por la pandemia se pierden pagos de cuota, los ingresos de los clubes se recienten, y muchos de los sponsors, al no haber actividad, también se han bajado. Con lo cual es un desafío más de gestión para las personas que tienen a su cargo conducir las instituciones deportivas".

