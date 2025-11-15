Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz despachó a Auger-Aliassime y definirá el título en las ATP Finals ante Sinner

El español Carlos Alcaraz superó al canadiense Félix Auger-Aliassime y se metió en la final de las ATP Finals, donde se medirá ante el italiano Jannik Sinner

15 de noviembre 2025 · 19:01hs
El español Carlos Alcaraz (1°), que ya se aseguró terminar el año como número 1 del mundo, superó este sábado sin problemas al canadiense Félix Auger-Aliassime y se metió en la final de las ATP Finals, donde se medirá ante el italiano Jannik Sinner (2°).

Alcaraz, que jugó en un nivel altísimo, se impuso por 6-2 y 6-4, luego de solo una hora y 22 minutos de juego.

• LEER MÁS: Sinner superó a De Miñaur y se metió en la final de las ATP Finals

En el primer set Alcaraz pasó por arriba a Auger-Aliassime, que no encontró respuestas ante la potencia y calidad del español, que le quebró el saque en dos ocasiones.

En el segundo set Auger-Aliassime subió el nivel y pudo mantener el saque en sus primeros cuatro turnos sin darle chances a Alcaraz, pero el murciano jugó de manera impecable para conseguir el tan ansiado quiebre en el décimo game y terminar llevándose la victoria.

El rival de Alcaraz en la final será Sinner, que más temprano derrotó sin mayores inconvenientes al australiano Alex de Miñaur (7°).

Alcaraz Félix Auger-Aliassime ATP Finals
