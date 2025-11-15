No hubo milagro: Godoy Cruz empató con Riestra y descendió tras 17 años

Godoy Cruz empató de local ante Riestra 1-1 por la fecha 16 del Clausura y descendió tras 17 años seguidos en Primera División

Godoy Cruz empató 1-1 con Riestra en el nuevo estadio Feliciano Gambarte, por la última fecha del torneo Clausura y decretó su descenso tras 17 temporadas consecutivas en Primera. El Tomba necesitaba ganar y esperar que Aldosivi no lo haga ante San Martín de San Juan para forzar un partido desempate, pero no pasó.

La presión por obtener el resultado positivo rápidamente se transformó en nerviosismo. El conjunto local mostró dificultades para hacerse cargo de las acciones en el comienzo, y sufrió más de la cuenta ante un tranquilo contrincante. Al Tomba le movieron la pelota, y lo obligaron a correr de atrás. Cuando tuvo el esférico, faltó la capacidad de juntarse y la perdió muy rápido.

Así, a los 18', el Malevo obtuvo su premio. Federico Rasmussen se equivocó en la salida, y Riestra salió disparado al ataque ante un equipo descompuesto y en plena transición. Alexander Díaz fue el tiró el centro rasante, y Nicolás Benegas el que la desvió para el 1 a 0, que desató el sufrimiento de todo el estadio.

Sin embargo, en el momento más complicado surgió la figura de la tarde: Santino Andino. El juvenil fue el único que entendió como jugar el partido, y se cargó la situación al hombro. A los 21' ejecutó un tiro libre al corazón del área, pero nadie la tocó y la pelota se coló por el segundo palo para la explosión Tombina.

Durante lo que restó de la primera mitad, el Chulu se estacionó en el sector izquierdo, desde donde causó múltiples problemas a Riestra y pudo tirar dos centros venenosos para los cabezazos de Agustín Auzmendi y Facundo Altamira (a quién le sacaron el gol sobre la línea).

Godoy Cruz salió a disputar el complemento renovado, con otra actitud debido a que la victoria estaba al alcance de la mano, y que era el único resultado que valía la pena tener. Desde lo táctico, mucho tuvo que ver el ingreso de un tercer volante creativo (Gonzalo Ábrego por Meli).

Así, en el comienzo generó dos claras: un disparo de Andino, y un centro de Escobar que encontró una pirueta de Auzmendi. Ambas se perdieron apenas por centímetros. La ola de positividad creció aún más con el gol de Santiago Barrera para San Martín de San Juan en el Minella, que dejó al Tomba a un tanto del desempate.

La alegría que había llegado desde Mar del Plata se transformó en tristeza. En apenas dos minutos Aldosivi lo dio vuelta, logrando un resultado que significaba la condena para el Expreso. En medio de eso lo tuvo Andino, llegando sin marcas por el segundo palo.

En la recta final el rival de Godoy Cruz no fue Riestra, tampoco Aldosivi. El principal contrincante pasó a ser el reloj y el marcador. Por eso, el local se tiró completamente al ataque y trató de forma desesperada de encontrar el triunfo.Los que estuvieron más cerca de lograrlo fueron Rasmussen, con un cabezazo que desató la infernal respuesta de Manganelli, y Tomás Rossi, que estrelló el suyo en el travesaño.

Así llegó el final, y la condena para un equipo que se acostumbró a deslumbrar en Primera División, llevando durante casi 20 años la bandera de Mendoza por el país y el continente. Apenas una mala campaña lo sacó de una categoría donde parecía estar muy asentado. Parece muy injusto.

Habrá que volver a empezar, fortalecerse desde esos aspectos que convirtieron al Bodeguero en una de las instituciones modelo del interior. Capacidad y aguante hay. Luche y regrese, Tomba. El fútbol grande lo estará esperando para seguir escribiendo capítulos increíbles.

Formaciones de Godoy Cruz y Riestra

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Mariano Bracamonte, Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Mateo Ramírez, Antony Alonso; Alexander Díaz, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Goles: PT: 18' Nicolás Benegas (DR), 21' Santino Andino (GC).

Cambios: ST: 00' R. Sayavedra por M. Ramírez (DR) , 00' G. Ábrego por Meli (GC) , 15' N. Ulariaga por Auzmendi (GC), 15' M. Mendoza por Escobar (GC), 19' G. Obredor por Benegas (DR), 26' J. Goitía por P. Ramírez (DR), 29' J. Herrera por Díaz (DR), 35' M. Sosa por Barrea (GC), 38' L. Martínez Dupuy por Poggi (GC).

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Facundo Tello