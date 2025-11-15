Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

En un partidazo, Aldosivi se lo dio vuelta a San Martín (SJ) y lo mandó al descenso

Aldosivi le ganó en Mar del Plata 4-2 y decretó el descenso de San Martín (SJ) por promedios, por la fecha 16 del Clausura

15 de noviembre 2025 · 19:32hs
En un partidazo, Aldosivi se lo dio vuelta a San Martín (SJ) y lo mandó al descenso

En un sábado cargado de tensión y dramatismo en el José María Minella, Aldosivi consiguió el objetivo que venía persiguiendo desde el inicio del Clausura: asegurar la permanencia. Con una ráfaga demoledora en el tramo final, superó 4-2 a San Martín (SJ), que quedó sentenciado al descenso a la Primera Nacional.

El duelo, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, se disputó ante un estadio repleto que acompañó al equipo de Guillermo Farré en una verdadera final por la supervivencia. En simultáneo, la derrota de Godoy Cruz ante Riestra selló también la caída del Tomba, completando el cuadro de los dos equipos que pierden la categoría.

Hasta bien entrada la segunda mitad, el marcador estaba intacto y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero en los últimos minutos llegó un vendaval de emociones. Los goles de Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado le dieron forma al triunfo de Aldosivi, que mostró carácter y eficacia cuando el partido lo pedía a gritos.

Del lado sanjuanino, Santiago Barrera y Tomás Fernández, de penal, decoraron el marcador en una noche amarga para el equipo de Leandro Romagnoli, que venía peleando su lugar en la tabla y que, incluso con buenos resultados deportivos, no podrá disputar los playoffs debido al reglamento.

Embed - ¡HISTORICA DEFINICIÓN! ¡EL TIBURÓN SE QUEDA EN PRIMERA! | Aldosivi 4-2 San Martín (SJ) | RESUMEN

Fiesta de Aldosivi, tristeza de San Martín (SJ)

Mientras Aldosivi celebró con su gente un cierre de temporada cargado de alivio, San Martín vivió el desenlace más duro. La caída en Mar del Plata, sumada a los resultados paralelos, terminó por sellar su destino. El Tiburón, con Farré a la cabeza, logró enderezar el rumbo y cumplir el objetivo. En la otra vereda, el Verdinegro ya piensa en rearmarse para afrontar un regreso inevitable al ámbito del ascenso.

Aldosivi San Martín (SJ) Clausura
