Cómo convivir con las palomas: la guía de lo que hay que hacer y qué no de una especialista santafesina

Noelia Aranda explicó en UNO Santa Fe cómo evitar que las aves aniden sin dañarlas, qué riesgos sanitarios son reales y por qué pide más limpieza en espacios como el Palomar.

Errar al destruir nidos: la especialista advierte que intervenir nidos ya construidos causa la muerte de la descendencia y estimula la reproducción exponencial de las palomas.

Las palomas conviven a diario con los vecinos de Santa Fe en plazas, balcones y edificios del macro y microcentro, y esa cercanía genera opiniones encontradas: para algunos son una molestia, para otros una especie que merece respeto. Noelia Aranda, médica veterinaria especializada en aves, dialogó con UNO Santa Fe para desarmar algunos mitos sobre cómo relacionarse con ellas.

Uno de los principales errores, según la especialista, es intervenir una vez que el ave ya construyó su nido en un balcón o una cornisa. "El tema es que cuando ya tienen el nido hecho, lo que queda es matarlos. Todo depende de la ética de la persona actuante" , advirtió Aranda, y fue contundente sobre las consecuencias de esa práctica: "Una vez que tienen el nido, lo que vos hacés al sacar el nido es matar toda la descendencia, es matar a los animales básicamente" .

La veterinaria explicó además que esta especie tiene una estrategia reproductiva particular, que hace contraproducente cualquier intento de eliminación tardía: "Es una especie que tiene muchas crías en poco tiempo y no se dedica tanto a la crianza, entonces crece de forma exponencial la población. Si nosotros matamos las crías o las sacamos, le vamos a dar pie a que el animal desarrolle su característica reproductiva".

Por qué eligen balcones y edificios

Aranda también aportó una explicación sobre por qué las palomas urbanas se instalan justamente en alturas y estructuras de piedra o cemento, y no en árboles. "Ellas anidaban, cuando era una especie silvestre, en rascacielos naturales y zonas de barranca. Por eso las solemos ver en balcones, en árboles con oquedades, que es lo más parecido a lo que la naturaleza las formó", detalló.

Imagen ilustrativo gentileza

La clave: prevenir antes de que se instalen

Para la especialista, el verdadero punto de intervención está antes de que el ave elija el lugar como propio. "Lo que se evita es que ellas tengan el refuerzo positivo de obtener el beneficio del lugar. Una vez que la paloma tiene el refuerzo positivo, ya sabe que ahí puede estar", explicó, y remarcó lo difícil que resulta revertir esa conducta una vez instalada: "Son muy cabeza dura. Una vez que ellas ven la posibilidad de estar en el lugar, tienen que asustarse mucho".

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Qué riesgos sanitarios son reales

Consultada sobre el peligro de contagio de enfermedades por contacto con excrementos, Aranda pidió no exagerar el riesgo en espacios abiertos: "Como transmisión de enfermedades es baja la posibilidad si estamos en un ambiente abierto y es poca la exposición, pero una persona inmunocomprometida puede llegar a contagiarse de algo". El verdadero foco de atención, señaló, es otro: "El polvillo de la materia fecal y el polvillo en sí que ellos desprenden es un lugar donde se puede llegar a generar el desarrollo de hongos como el aspergillus, que te puede llegar a dar una neumonía de tipo micótica".

Por eso, recomendó extremar los cuidados básicos en espacios públicos de recreación, como el Palomar o la Plaza Constituyente: "Siempre que se entra en contacto con materia fecal o algún ave muerta, lavarse muy bien las manos, evitar comer con las manos sucias".

El pedido a la Municipalidad

Aranda apuntó puntualmente a la limpieza de los espacios donde se concentran las aves. "Para mantener lugares como El Palomar, ya que es un acopiador de palomas, se debe intervenir simplemente con detergentes. Desde la Municipalidad podrían hacer una o dos limpiezas semanales, dependiendo de la población que haya", planteó, con el objetivo de que "los chicos se puedan acercar y no correr tanto riesgo".

De todas formas, relativizó el peligro real a partir de su propia experiencia: "Yo trabajé en el Palomar y fui y me metí con barbijo, obviamente, y la realidad es que no me enfermé de nada. Actualmente, la tasa de contagio en lugares abiertos es mucho menor".

Un llamado a cambiar la mirada

Por último, cerró con una reflexión sobre el vínculo entre las personas y esta especie, que llegó a las ciudades de la mano del ser humano. "Las palomas están acá porque las trajimos. A nosotros las palomas nos sirvieron durante muchísimo tiempo. Fueron combatientes de guerra, son animales que están diseñados para bancarse una bala y seguir volando y llegar a su destino", recordó.

Y agregó una definición que resume su mirada profesional: "Nosotros estamos queriendo eliminar un animal que está a la altura de un perro y un gato. Hay que tener en cuenta que tienen un sistema nervioso, un sistema límbico, que sienten emociones, que sienten y que son vida".