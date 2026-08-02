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Aldosivi recibe a Gimnasia en Mar del Plata con la necesidad de volver al triunfo

El Tiburón será local este domingo ante el Lobo por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Los marplatenses buscarán recuperarse tras la caída frente a Barracas, mientras que los platenses llegan entonados luego de vencer a River.

2 de agosto 2026 · 10:20hs
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Aldosivi recibe a Gimnasia en Mar del Plata con la necesidad de volver al triunfo

Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este domingo en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un duelo que encontrará a dos equipos con presentes diferentes, pero con el mismo objetivo de seguir sumando.

El partido comenzará a las 14.30 en el estadio José María Minella, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium.

Aldosivi busca hacerse fuerte en casa

El conjunto dirigido por Israel Damonte tuvo un inicio de semestre con sensaciones encontradas. La gran alegría llegó en la Copa Argentina, donde dio el golpe al eliminar a River con una victoria por 3-1, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final.

En el campeonato, en cambio, el Tiburón todavía no logró consolidarse. Debutó con un empate 1-1 ante Defensa y Justicia y luego cayó 1-0 frente a Barracas Central como visitante, por lo que intentará reencontrarse con la victoria frente a su público.

Gimnasia llega fortalecido tras bajar a River

El Lobo tampoco comenzó de la mejor manera el Clausura, ya que perdió 2-1 ante Racing en la primera fecha. Sin embargo, el equipo reaccionó rápidamente y consiguió una victoria de peso al superar 1-0 a River, gracias al gol de Alexis Steimbach.

Luego de ese resonante triunfo, el entrenador Ariel Pereyra destacó el rendimiento de sus dirigidos.

"Jugamos un buen partido. Hicimos lo que teníamos que hacer y todo lo que planificamos en la semana. Fue un partido intenso ante un gran rival", aseguró el DT.

Con ese respaldo anímico, Gimnasia intentará sumar nuevamente fuera de casa para seguir escalando posiciones en la Zona B.

Probables formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Enzo Martínez, Juan Cruz Cortazzo, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi, Manuel Panaro o Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

Datos del partido

Partido: Aldosivi vs. Gimnasia (LP)

Competencia: Fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Hora: 14.30

Estadio: José María Minella

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Gastón Monsón Brizuela

TV: TNT Sports Premium

Aldosivi Gimnasia Mar del Plata
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