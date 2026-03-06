Uno Santa Fe | Ovación | Cristiano Ronaldo

Alerta por la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿peligra su presencia en el Mundial 2026?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo estará varias semanas alejado de las canchas y la lesión que sufrió es más grave de lo pensado

6 de marzo 2026 · 12:20hs
Cristiano Ronaldo habría sufrido una lesión más grave de lo pensado.

Cristiano Ronaldo habría sufrido una lesión más grave de lo pensado.

El astro portugués Cristiano Ronaldo tendría una lesión más grave de lo que se pensaba en un principio y empieza a haber preocupación en Portugal de cara a su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La lesión de Cristiano Ronaldo

Según detalló el director técnico del Al Nassr de Arabia Saudita, el portugués Jorge Jesús, “tras las pruebas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”.

Y aclaró cómo continuará la recuperación del “Bicho”: “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento tras su lesión. La suya requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”.

En los últimos días se había rumoreado con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo había dejado Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente, aunque finalmente desde el club salieron rápidamente a aclarar que había faltado al entrenamiento de aquel día por una lesión en el isquiotibial.

Sin embargo, se especulaba con que era una lesión leve y que rápidamente volvería a las canchas, aunque esta revelación de Jorge Jesús cambia completamente el panorama para el portugués, que con 41 años quiere llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026 que comenzará a mediados de junio.

Cristiano Ronaldo Al Nassr Mundial
Noticias relacionadas
Franco Colapinto debió ser asistido por un problema en el ojo.

Colapinto generó preocupación en Alpine tras ser asistido en el GP de Australia

Villa Dora jugará frente a Ferro este sábado de local por la Liga Nacional Masculina.

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

El Nuevo Car Show Santafesino inicia su temporada en San Jorge con las prácticas libres

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

En el pesaje oficial, Soledad Rodríguez y la santafesina Claudia Loza marcaron en la balanza 51,700 kilogramos.

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Lo último

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Último Momento
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Ovación
El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional