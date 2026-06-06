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Mirra Andreeva se quedó con el título en Roland Garros y conquistó su primer Grand Slam

La tenista rusa le ganó en sets corridos a la polaca Chwalinska, que fue la gran sorpresa del torneo

6 de junio 2026 · 19:23hs
Mirra Andreeva se consagró campeona de Roland Garros.

Mirra Andreeva se consagró campeona de Roland Garros.

La tenista rusa Mirra Andreeva (8°) se quedó con el título en Roland Garros y conquistó su primer Grand Slam, luego de derrotar en sets corridos en la final a la polaca Maja Chwalinska.

Cómoda victoria de Andreeva

Andreeva, que gracias a esta consagración escalará hasta el sexto puesto de la clasificación de la WTA, se impuso por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 22 minutos de juego.

El primer set estuvo plagado de quiebres pero se inclinó a favor de la rusa de 19 años recién cumplidos, quien se quedó con el servicio de su oponente en cuatro ocasiones contra dos de la polaca. Ya en el segundo set, Andreeva empezó a liquidar el partido rápidamente al conseguir dos quiebres y tomar ventaja de 5-0.

Después de no poder cerrar el enfrentamiento con su saque, la rusa pudo quebrar el servicio de su rival por séptima ocasión para finalmente quedarse con el título en el polvo de ladrillo parisino.

En su camino a la gloria, Andreeva se mostró muy firme en todas sus presentaciones y demostró tal contundencia que solo perdió un set en la segunda ronda, frente a la española Marina Bassols Ribera.

Chwalinska, por su parte, tuvo las mejores semanas de su carrera, ya que accedió a la final luego de ingresar al cuadro principal desde la clasificación, por lo que debió disputar nueve partidos para meterse en el cruce decisivo. Pese a la derrota, Chwalinska escalará 93 posiciones en el ranking WTA y aparecerá el próximo lunes en el vigésimo primer lugar.

Mirra Andreeva Roland Garros Grand Slam
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