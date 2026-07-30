Alma venció como visitante a El Quillá en el inicio del Prefederal

Alma Juniors de Esperanza se adueñó de un juego muy parejo desde el salto inicial en el comienzo del Oficial Prefederal ante El Quilla por 80-72

Alma Juniors de Esperanza tuvo un estreno ideal en el Torneo Oficial Prefederal. En una cancha siempre exigente, el conjunto esperancino derrotó este miércoles a El Quillá por 80 a 72 y comenzó la competencia con un triunfo que invita a ilusionarse.

Desde el salto inicial, el partido se presentó muy parejo, con dos equipos que intercambiaron el dominio y mantuvieron la incertidumbre durante buena parte de la noche. Sin embargo, Alma supo sostener la intensidad, fue más efectivo en los momentos decisivos y terminó inclinando la balanza a su favor.

La diferencia definitiva se construyó sobre el cierre del encuentro, cuando el equipo visitante logró administrar mejor sus ofensivas y encontró respuestas para neutralizar la reacción del conjunto santafesino.

Con este resultado, Alma Juniors suma sus primeros dos puntos en el Prefederal y da el primer paso con una victoria de peso fuera de casa, un aspecto que suele ser determinante en este tipo de torneos.

La fecha 1 del Oficial Prefederal

Miércoles 29 de julio

El Quillá 72 (Iñaki Uriona 20) - Alma Juniors 80 (Facundo Breques 21) (Zona B)

Viernes 31 de julio

21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)

21.30 Banco Provincial vs. Almagro A (Zona A)

21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ) (Zona A)

21.30 República del Oeste vs. Gimnasia (Zona B)

Miércoles 5 de agosto

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona B)