Uno Santa Fe | Ovación | Alma

Alma venció como visitante a El Quillá en el inicio del Prefederal

Alma Juniors de Esperanza se adueñó de un juego muy parejo desde el salto inicial en el comienzo del Oficial Prefederal ante El Quilla por 80-72

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 14:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alma venció como visitante a El Quillá en el inicio del Prefederal

Alma Juniors de Esperanza tuvo un estreno ideal en el Torneo Oficial Prefederal. En una cancha siempre exigente, el conjunto esperancino derrotó este miércoles a El Quillá por 80 a 72 y comenzó la competencia con un triunfo que invita a ilusionarse.

Desde el salto inicial, el partido se presentó muy parejo, con dos equipos que intercambiaron el dominio y mantuvieron la incertidumbre durante buena parte de la noche. Sin embargo, Alma supo sostener la intensidad, fue más efectivo en los momentos decisivos y terminó inclinando la balanza a su favor.

La diferencia definitiva se construyó sobre el cierre del encuentro, cuando el equipo visitante logró administrar mejor sus ofensivas y encontró respuestas para neutralizar la reacción del conjunto santafesino.

Con este resultado, Alma Juniors suma sus primeros dos puntos en el Prefederal y da el primer paso con una victoria de peso fuera de casa, un aspecto que suele ser determinante en este tipo de torneos.

La fecha 1 del Oficial Prefederal

Miércoles 29 de julio

El Quillá 72 (Iñaki Uriona 20) - Alma Juniors 80 (Facundo Breques 21) (Zona B)

Viernes 31 de julio

21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)

21.30 Banco Provincial vs. Almagro A (Zona A)

21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ) (Zona A)

21.30 República del Oeste vs. Gimnasia (Zona B)

Miércoles 5 de agosto

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona B)

Alma El Quillá Prefederal
Noticias relacionadas
boca se bajo de la negociacion por lucas passerini

Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

¿puede volver la f1 a argentina? las dudas sobre qatar y abu dabi reavivan la ilusion

¿Puede volver la F1 a Argentina? Las dudas sobre Qatar y Abu Dabi reavivan la ilusión

todo listo para el inicio del torneo oficial promocional

Todo listo para el inicio del Torneo Oficial Promocional

Francisco Cerúndolo se metió en cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Lo último

Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Último Momento
Poletti, sobre El Niño: No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios

Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Ovación
En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal