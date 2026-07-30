La Provincia, el MPA y los gobiernos locales acordaron un nuevo protocolo para agilizar el intercambio de información y fortalecer las investigaciones sobre puntos de venta de drogas vinculados a hechos de violencia. En lo que va del año hubo 172 detenidos en localidades de la región.

Microtráfico: Santa Fe acordó un nuevo protocolo con municipios y comunas para agilizar las investigaciones

El Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los gobiernos locales que integran el Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) avanzaron este jueves en la implementación territorial de la Ley Provincial Nº 14.239 de Microtráfico , con la puesta en marcha de nuevas herramientas de coordinación institucional.

La reunión se realizó en el auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad y tuvo como eje la presentación de un protocolo de articulación entre la Provincia, el MPA y los gobiernos locales , destinado a mejorar el intercambio de información, optimizar la planificación territorial y consolidar una estrategia conjunta frente a los puntos de venta de drogas vinculados a hechos de violencia.

Durante el encuentro también se analizaron la situación del microtráfico en la región, los criterios para priorizar investigaciones y los mecanismos para identificar, inactivar y recuperar inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Un nuevo mecanismo para las denuncias

Tras la reunión, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, calificó el encuentro como “muy productivo” y destacó el intercambio de experiencias entre los gobiernos locales, la Provincia y el MPA.

“La Ley de Microtráfico, impulsada por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro y sancionada por la Legislatura, es una herramienta fundamental para reducir la violencia altamente lesiva”, afirmó.

Coudannes explicó que uno de los principales avances fue la presentación del nuevo protocolo, que busca agilizar el flujo de información entre municipios, comunas y organismos provinciales.

“Sabemos que los intendentes y presidentes comunales son quienes primero reciben los reclamos de los vecinos. Ese aporte es clave para que la Unidad Fiscal Especializada del MPA, que funciona desde diciembre de 2025, y la PDI puedan iniciar las investigaciones y actuar en el territorio”, señaló.

Como parte de este esquema, los municipios contarán con un formulario estandarizado para registrar denuncias e información relevante, incluidos datos catastrales, que podrán ser utilizados como insumo para las investigaciones penales.

119 allanamientos y 172 detenidos

La vocera informó que, en lo que va del año, en las localidades que integran el ECAM se realizaron 119 allanamientos vinculados al microtráfico, con 172 personas detenidas y 56 armas de fuego secuestradas. Las cifras son aún mayores si se considera el conjunto de la Unidad Regional I.

Coudannes remarcó además que la política provincial se extiende a todo el territorio santafesino y recordó los recientes operativos e inactivaciones de puntos de venta de drogas realizados en Reconquista, Esperanza, Frontera y otras localidades del departamento Castellanos.

En ese marco, anunció que este viernes se concretará el derribo del búnker número 135 en la ciudad de Rosario.

“La comercialización de estupefacientes no reconoce límites geográficos. Por eso trabajamos de manera coordinada para impedir que estas organizaciones se desplacen de un territorio a otro”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó una investigación desarrollada en febrero que derivó en 23 allanamientos, 26 detenidos y el secuestro de armas y drogas en distintas localidades de la provincia.

Una política sostenida contra el microtráfico

Coudannes sostuvo que la Ley de Microtráfico constituye una herramienta central de la política de seguridad impulsada por el Gobierno provincial para reducir la violencia altamente lesiva.

“Como decimos siempre, el miedo cambió de lado. Cuando el Estado ocupa su lugar y ejerce la autoridad, la delincuencia retrocede. Esa es la política pública que estamos consolidando en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó que “la seguridad es una preocupación compartida por la Provincia, los gobiernos locales y el MPA” y valoró la incorporación del nuevo formulario como una herramienta para mejorar la articulación y fortalecer las investigaciones.

Del encuentro participaron también el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; representantes del Ministerio Público de la Acusación; e intendentes y presidentes comunales que integran el ente metropolitano.