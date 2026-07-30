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Medrán define los 11 de Colón con una incógnita para visitar a Acassuso

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, prepara varios cambios para el partido del sábado, donde se juega mucho más que tres puntos. Hay una duda

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 15:19hs
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Medrán define los 11 de Colón con una incógnita para visitar a Acassuso

Colón ajusta los últimos detalles para un compromiso que puede marcar un antes y un después en la temporada este sábado cuando, desde las 15, visite a Acassuso por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con la obligación de volver al triunfo y cortar la racha negativa.

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En un contexto de máxima presión, Ezequiel Medrán encabezó una nueva práctica en el predio y comenzó a perfilar el equipo que buscará la recuperación. El entrenador sabe que también pone en juego su continuidad, luego de que la derrota ante Chaco For Ever dejara su ciclo bajo la lupa de la dirigencia.

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Con ese panorama, el DT prepara una renovación importante. Algunas modificaciones ya aparecen prácticamente confirmadas, mientras que solo queda una incógnita por despejar antes del viaje. En la defensa regresará Pier Barrios para ocupar el lugar de Sebastián Olmedo, mientras que en el mediocampo Matías Muñoz reemplazará a Darío Sarmiento. En ofensiva Ignacio Lago volverá por Franco García y Leandro Garate ingresará por Alan Bonansea, quien quedó descartado por lesión.

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La única duda se encuentra sobre el sector izquierdo de la defensa. Si bien Leandro Allende está en condiciones de regresar tras cumplir la suspensión, Facundo Castet aparece con serias posibilidades de quedarse con el puesto e, incluso, hoy corre con ventaja en la consideración del cuerpo técnico. De esa manera, Gabriel Risso Patrón perdería nuevamente la pulseada por ese lugar.

Castet, con chances de ser titular en Col&oacute;n.

Castet, con chances de ser titular en Colón.

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet o Leandro Allende; Federico Lértora y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Leandro Garate.

Colón Acassuso Ezequiel Medrán
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