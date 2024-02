Almagro debutará ante Sanjustino en el inicio del Oficial

Desde la 1ª a la 5ª fecha cada uno competirá en su grupo. Las revanchas con cambio de localía son desde la 7ª a la 11ª jornada. Por su parte, la 6ª y la 12ª fecha son pertenecientes a los interzonales.

ZONA 1

1º Fecha: Almagro vs Sanjustino y Gimnasia vs Unión A – Libre: CUST

2º Fecha: CUST vs Almagro y Sanjustino vs Gimnasia – Libre: Unión A

3º Fecha: Almagro vs Unión A y Sanjustino vs CUST – Libre: Gimnasia

4º Fecha: Gimnasia vs Almagro y CUST vs Unión A – Libre: Sanjustino

5º Fecha: Gimnasia vs CUST y Unión A vs Sanjustino – Libre: Almagro

ZONA 2

1º Fecha: Colón (SF) vs Banco y Colón (SJ) vs Rivadavia – Libre: Unión B

2º Fecha: Unión B vs. Colón (SF) y Banco vs Colón (SJ) – Libre: Rivadavia

3º Fecha: Colón (SF) vs Rivadavia y Banco vs Unión B – Libre: Colón (SJ)

4º Fecha: Colón (SJ) vs Colón (SF) y Unión B vs Rivadavia – Libre: Banco

5º Fecha: Rivadavia vs Banco y Colón (SJ) vs Unión B – Libre: Colón (SF)

INTERZONALES

6º Fecha: Colón SF vs CUST; Banco vs Unión A; Sanjustino vs Rivadavia; Gimnasia-Colón (SJ) y Unión B vs Almagro

12º Fecha: Gimnasia vs Banco; CUST vs Unión B; Unión A vs Rivadavia; Colón (SJ)-Sanjustino y Colón (SF) vs Almagro