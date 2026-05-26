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Las mejores aliadas de Colón son la mediocridad e irregularidad del Torneo

Colón ganando apenas un partido de los últimos seis que jugó, se ubica un punto por debajo del puntero que es Deportivo Morón

Ovación

Por Ovación

26 de mayo 2026 · 10:29hs
Pese a ganar un partido de los últimos seis que jugó

UNO Santa Fe / José Busiemi

Pese a ganar un partido de los últimos seis que jugó, Colón está un punto por debajo del líder.

Luego de disputados 14 partidos, la realidad lo encuentra a Colón ubicado 4º en la Zona A con 24 puntos, uno menos que el líder que es Deportivo Morón con 25 unidades.

La irregularidad es el principal aliado de Colón

El Gallo es primero por mejor diferencia de gol, ya que Ciudad Bolívar también con 25 puntos es 2º, mientras que Los Andes, con 24 unidades está 3º, superando al Sabalero por mejor diferencia de gol.

Lo cierto es que antes de jugarse la 15ª fecha, el Rojinegro era el único líder de la Zona A, pero el empate contra Mitre y los triunfos de Deportivo Morón, Ciudad Bolívar y Los Andes, lo relegó al 4º puesto.

Pero lo más llamativo es la irregularidad que evidencian los equipos y que termina siendo el principal aliado de Colón. Al punto tal, que el elenco dirigido por Ezequiel Medrán, ganó un partido de los últimos seis que disputó.

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En consecuencia y pese a haber sumado siete puntos sobre los últimos 18, con una efectividad del 38,8%, Colón está apenas un punto por debajo del líder.

Con lo cual, sumando un par de victorias, Colón tendría que volver a estar arriba de todos. De hecho, Morón que ahora es puntero, venía de tres partidos sin ganar, sumando dos puntos sobre nueve.

Esa falta de regularidad, hace que todos los equipos estén peleando arriba y que ninguno logre escaparse. Y eso le permite a Colón continuar arriba y entendiendo que con un par de buenos resultados debiera estar por encima del resto.

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