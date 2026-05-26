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Un jugador titular de Unión deberá pasar por el quirófano

En las últimas horas se confirmó que un futbolista del plantel de Unión que es habitual titular deberá ser operado

Ovación

Por Ovación

26 de mayo 2026 · 10:49hs
El volante de Unión Brahian Cuello será intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de pubalgia.

El volante de Unión Brahian Cuello será intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de pubalgia.

En el partido que Unión jugó ante Independiente por Copa Argentina, el volante Brahian Cuello no pudo ser de la partida, debido a que venía arrastrando una molestia muscular, que además se iba prolongando en el tiempo.

Brahian Cuello será operado

De hecho, terminó el Torneo Apertura jugando, pero sin estar en su plenitud física y es por eso que pese a tener 10 días de descanso entre el partido con Belgrano e Independiente, quedó descartado para jugar ante el Rojo.

Con el plantel de vacaciones hasta el 15 de junio, en las últimas horas se confirmó que Cuello pasará por el quirófano para ser intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de pubalgia.

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El cuerpo médico entiende que es lo mejor para su recuperación y aprovechando el largo receso, el mediocampista será operado en breve y es un hecho que estará a disposición para iniciar el Torneo Clausura a fines de julio.

Si bien arrancó el campeonato como suplente, Cuello se ganó un lugar como titular y terminó marcando tres goles, el más importante ante Independiente Rivadavia. Los restantes fueron contra Sarmiento e Independiente.

Unión jugador titular
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