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Costas se despidió de Racing con un palito a Milito: "Los tiempos malos pasan"

El ex director técnico de la Academia fue despedido luego de la eliminación de Racing en la Copa Sudamericana

26 de mayo 2026 · 11:09hs
Gustavo Costas se despidió de los hinchas y le tiró un palito a Milito.

Gustavo Costas se despidió de los hinchas y le tiró un palito a Milito.

Gustavo Costas, ex director técnico de Racing, se despidió de los hinchas a través de un mensaje en sus redes sociales donde le tiró un palito al presidente de la institicuón, Diego Alberto Milito: "Los tiempos malos pasan".

La despedida de Costas y el mensaje para Milito

Costas, que fue echado tras el empate como local 1-1 frente a Caracas de Venezuela que derivó en la eliminación en la Copa Sudamericana, comenzó su mensaje agradeciendo "por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento".

En este sentido, apuntó contra Milito al sostener que "los tiempos malos siempre pasan", pero subrayó que "el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol".

También agradeció "el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre".

Por último, destacó que "la familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón".

El tercer ciclo de Costas en Racing comenzó a principios del 2024 y en el mismo consiguió dos históricas consagraciones, ya que llevó al equipo de Avellaneda a levantar el trofeo de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Costas Racing Milito
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