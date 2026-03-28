Unión y su deuda en Copa Argentina: historia, caídas y una cuenta pendiente

Desde el regreso del torneo en 2011, Unión tuvo campañas irregulares, con su techo en 2016. Eliminaciones tempranas marcaron su recorrido en el certamen.

La Copa Argentina , relanzada en 2011 tras décadas de inactividad, se transformó en un terreno históricamente adverso para Unión , que nunca consiguió sostener una campaña prolongada. A lo largo de sus participaciones, el conjunto santafesino combinó avances esporádicos con eliminaciones prematuras, muchas de ellas definidas desde el punto penal, configurando un recorrido atravesado por oportunidades que no logró capitalizar.

La primera edición de la Copa Argentina se disputó en 1969 y consagró a Boca Juniors , que superó a Atlanta con un global de 3-2. Tras una segunda edición inconclusa en 1970, el torneo quedó discontinuado durante más de cuatro décadas. Su regreso en 2011, bajo un formato federal que integra equipos de todas las categorías del fútbol argentino, le devolvió protagonismo como una de las competencias más inclusivas y atractivas del calendario.

LEER MÁS: Pese al último traspié, Unión no negocia su ADN: insiste y es de los más punzantes del torneo

El recorrido de Unión desde el regreso del torneo

La participación de Unión en la etapa moderna comenzó en la temporada 2011-2012, con una eliminación en 32avos de final frente a Chacarita (1-2), partido en el que Juan Pereyra marcó el único gol rojiblanco. En la edición siguiente, volvió a despedirse en la misma instancia tras igualar 1-1 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, con tanto de Andrés Franzoia, y caer por penales (7-8).

El patrón se repitió en 2013-2014: empate sin goles ante Juventud Unida de San Luis y eliminación desde los doce pasos (1-4). Recién en 2014-2015 logró romper esa barrera inicial al vencer a Deportivo Armenio por 2-1, con goles de Ignacio Malcorra y Matías Fabro, aunque su camino se detuvo en 16avos de final, tras empatar 0-0 con Gimnasia La Plata y caer por penales (5-6).

2016: el punto más alto en la historia rojiblanca

La edición 2015-2016 representó el mejor desempeño de Unión en la competencia. El equipo avanzó desde 32avos de final, donde eliminó a Atlético Paraná por penales (4-3), luego de empatar 1-1, y continuó su marcha hasta los octavos, instancia en la que dejó en el camino a Estudiantes de La Plata, nuevamente desde los doce pasos (5-4 tras 0-0).

El recorrido se interrumpió en cuartos de final, donde cayó con claridad ante River Plate por 3-0, con goles de Sebastián Driussi, Joaquín Arzura y Lucas Alario. Aquella eliminación marcó, hasta hoy, el techo histórico del club en el certamen.

Embed

Una tendencia que se repite: irregularidad y cortes prematuros

En 2016-2017, Unión volvió a superar una serie por penales, ante Nueva Chicago, pero no logró sostener el impulso y quedó eliminado en octavos de final. En las temporadas siguientes, la irregularidad se profundizó: caída en 16avos (2017-2018), eliminación en 32avos ante Barracas Central (0-1) en 2018-2019, y nuevas despedidas tempranas, incluyendo la caída por penales frente a Dock Sud en 2019-2020.

El escenario no varió en las ediciones posteriores: alcanzó los 16avos de final en 2020-2021, pero volvió a quedar afuera en 32avos en 2022-2023 (ante Almagro, por penales) y en 2024, donde cayó 2-1 frente a Gimnasia de Mendoza en tiempo reglamentario.

LEER MÁS: Unión sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe Lucas Ayala

Copa Argentina 2025: competitividad y otro desenlace desde los doce pasos

En la edición 2025, Unión mostró señales de crecimiento. Superó los 32avos de final al vencer 3-1 a Colegiales en San Nicolás, pese a comenzar en desventaja por un gol en contra de Thiago Cardozo. La reacción llegó con los tantos de Jerónimo Domina, Marcelo Estigarribia y Lionel Verde.

En 16avos de final, igualó 0-0 ante Rosario Central en un encuentro cerrado y logró imponerse 3-1 en la definición por penales. Ya en octavos de final, repitió la fórmula frente a River Plate: sostuvo el empate sin goles durante los 90 minutos, pero esta vez la serie se resolvió en su contra desde los doce pasos (3-4), decretando su eliminación.

Una deuda que persiste

El balance expone una constante: Unión compite, pero no logra sostener procesos largos dentro del torneo. Más allá del antecedente de 2016, las eliminaciones en instancias iniciales, muchas frente a equipos del ascenso, y la reiteración de definiciones por penales consolidan una deuda deportiva que sigue vigente.

En ese contexto, cada nueva edición de la Copa Argentina aparece como una oportunidad para quebrar una tendencia que, hasta el momento, se mantiene inalterable.