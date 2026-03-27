Trionfini, por UNO 106.3: "Este Unión aparece en las difíciles y lo volvió a demostrar"

El DT de la reserva de Unión, Alejandro Trionfini, valoró la remontada ante River, destacó el carácter y remarcó el objetivo principal

La noche en el 15 de Abril dejó mucho más que un empate para Unión . El 2-2 ante River , tras ir perdiendo por dos goles, expuso el carácter de un equipo que no se resigna. Y así lo reflejó su entrenador, Alejandro Trionfini , en diálogo con Dial Deportivo por UNO 106.3.

“L as sensaciones son buenas, sobre todo por cómo se dio el partido . Arrancamos bien, pero el gol de ellos nos desacomodó y el primer tiempo terminó siendo mejor para River. Después, en el inicio del segundo, nos convierten otra vez y el panorama era complicado”, explicó.

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Sin embargo, lejos de caerse, el equipo reaccionó rápido. “Este grupo tiene algo especial. En los momentos difíciles es cuando más aparece. Lo empatamos enseguida y después tuvimos situaciones para ganarlo: nos sacaron pelotas en la línea, hubo una jugada dudosa de penal…”, detalló.

image La reserva de Unión remontó un partido adverso ante River en Santa Fe.

Para Trionfini, más allá del resultado, lo importante fue el mensaje que quedó puertas afuera: “Lo más positivo es que la gente pudo ver a los chicos y se fue con ilusión. Ese es el objetivo: que el hincha vea futuro en estos jugadores”.

El DT de la reserva, más que conforme en Unión

El contexto también jugó su papel. No es lo mismo un partido en el predio que en el estadio principal. “El escenario cambia mucho. Jugar en el 15 de Abril, con público, con todo lo que rodea a la Primera, genera otra motivación. Y los chicos respondieron bien”, remarcó.

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En esa línea, el DT fue claro sobre el verdadero propósito de la categoría: “La reserva está para preparar jugadores para Primera. Después, si competís bien, mejor. Pero lo central es que los chicos estén listos cuando les toque subir”.

Y en ese proceso, el vínculo con Leonardo Madelón es constante: “Hay una conexión permanente. Jugadores nuestros entrenan con Primera todos los días y Leo sigue de cerca lo que hacemos. Eso facilita mucho la transición”.

De cara a lo que viene, el mensaje fue claro puertas adentro: valorar la reacción, pero no conformarse. “Los empates no se festejan. Este fue meritorio, sí, pero tuvimos chances de ganarlo. Siempre hay que ir por más”, cerró.

Repasá la nota con el DT de la reserva de Unión en UNO 106.3