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Unión recibió un dinero clave para encontrar respiro en un escenario económico díficil

En los últimos días, ingresó un pago vital que le sirvió a la dirigencia de Unión para acomodar varias cuestiones. Sobre todo abonarle al plantel profesional

Ovación

Por Ovación

5 de abril 2026 · 10:47hs
Unión recibió un dinero clave para encontrar respiro en un escenario económico díficil

Prensa Unión

Puertas adentro, en Unión se movieron piezas importantes en los últimos días. Sin anuncios ni detalles públicos, la dirigencia logró acortar una deuda que empezaba a incomodar: el salario de enero del plantel profesional y el cuerpo técnico. Aunque ya exigible también hace rato febrero.

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Entró a Unión un dinero determinante por Mosqueira

El dato no es menor, sobre todo por el contexto. El pago se hizo posible gracias a un ingreso de la transferencia de Joaquín Mosqueira a Talleres, una operación realizada tiempo atrás. No trascendió el monto, aunque fue suficiente para apagar un foco de incomodidad que crecía.

Luis Spahn union
La dirigencia de Unión hace malabares para acomodar al economía.

La dirigencia de Unión hace malabares para acomodar al economía.

La medida trajo algo de calma en el fútbol, pero no resuelve el problema de fondo. Las complicaciones económicas siguen presentes y se replican en distintas áreas del club, con demoras que también alcanzan a otras disciplinas. Por ejemplo el plantel de la Liga Nacional de básquet, cuya campaña se viene desplomando.

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En este escenario, la dirigencia camina por una cuerda fina. Cumple como puede, administra recursos escasos y sabe que no tiene margen de error. Por eso, mirando hacia adelante, aparece una certeza incómoda: para equilibrar las cuentas, Unión necesitará volver a vender en el próximo mercado.

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El alivio llegó, pero fue momentáneo y en Santa Fe, la estabilidad todavía parece un objetivo lejano.

Unión dirigencia Joaquín Mosqueira
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