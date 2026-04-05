En Unión la gran duda es quién será el lateral derecho ante Estudiantes

La suspensión de Lautaro Vargas y la lesión de Emiliano Álvarez abrió las dudas por las opciones que tiene Leonardo Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

El plantel de Unión ya piensa en el duelo ante Estudiantes por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura, con una incógnita que se roba toda la atención: quién ocupará el lateral derecho ante la baja por suspensión de Lautaro Vargas , que llegó a la quinta amarilla.

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Esto abre un problema para el DT Leonardo Madelón, porque el uruguayo Emiliano Álvarez, el reemplazante natural, arrastra un traumatismo que lo tiene en duda y podría dejarlo inclujso afuera del viaje a La Plata.

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¿Quién será el 4 de Unión ante Estudiantes?

En ese contexto, el entrenador empieza a evaluar alternativas. En conferencia de prensa, el propio Madelón confirmó que Nicolás Paz está recién recuperado, pero en condiciones de ser tenido en cuenta. Por eso, hoy aparece como la principal opción para meterse en el equipo.

Nicolás Paz Nicolás Paz, listo para jugar en Unión. Prensa Unión

Otra variante que surge es la de Augusto Solari, quien podría adaptarse a la posición si el DT busca una alternativa más versátil. Sin embargo, no es su rol habitual, lo que suma un interrogante más.

Augusto Solari Augusto Solari también puede jugar de cuatro.

Incluso, el Francés dejó una puerta abierta que cambia el panorama: no descarta modificar el sistema táctico si no lo convencen las opciones disponibles para cubrir el puesto. Una señal clara de que la decisión no está tomada y que dependerá de cómo evolucione la semana.

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Por ahora, el lateral derecho es la gran duda en Unión de cara al partido del sábado, desde las 17.15 en La Plata. Un detalle que puede terminar siendo clave en la estructura del equipo.