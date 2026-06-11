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Apertura A1: Sanjustino le ganó la primera semifinal a Gimnasia

Sanjustino le ganó a Gimnasia por 74 a 63, en el Cuna de Matadores, en la primera semifinal de la Zona A1 del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 07:26hs
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Apertura A1: Sanjustino le ganó la primera semifinal a Gimnasia

En el Cuna de Matadores, Sanjustino superó a Gimnasia por 74 a 63, para quedar, al igual que Colón, a una victoria de meterse en la final donde pretende defender la corona.

Síntesis de Sanjustino y Gimnasia

SANJUSTINO 74: Matías Fleury 11, Benjamín Armendia 5, Matías Galligani 5, Jordi Godoy 10, Gonzalo Lozicki 19 (FI) Leonardo Strack 11, Esteban Espinoza 5, Emanuel Bender 2, Lucas Musante 6, Felipe Peirone 0, Facundo Salomón 0. DT: Renzo Giunta.

GIMNASIA 63: León Alfonso 9, Iñaki Uriona 3, Marcial D’amelio 3, Inti Peón 15, Lorenzo Micheloni 4 (FI) Julián Salaberry 2, Jeremías Salvatelli 3, Tomás Gómez 10, Matías Manattini 4, Gonzalo Sabatini 8, Facundo Zanor 2, Justo Gutiérrez 0. DT: Valentín Rinaudo.

Parciales: 26-21, 38-37 y 59-52.

Árbitros: Romina Morales, Sergio Quinteros y José Rodríguez.

Cancha: Cuna de Matadores.

TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A1 - JUEGO 1

Martes 9 de junio

Colón (SF) 82 (Bautista Fernández 16) - Alma Juniors 52 (Franco Parola 12)

Miércoles 10 de junio

Sanjustino 74 (Gonzalo Lozicki 19) - Gimnasia 63 (Inti Peón 15)

Sanjustino Gimnasia Apertura
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