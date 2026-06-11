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Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

República del Oeste le ganó a Alma Juniors por 51-49 y dio un gran paso para quedarse con el Apertura de Mayores Femenino.

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 07:38hs
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Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

República del Oeste (1) dio un gran paso para obtener el certamen Apertura de Mayores Femenino, al batir como visitante a Alma Juniors (0) por 51 a 49.

Ahora, el conjunto de Carlos Baldi tendrá la chance de dar la vuelta olimpica el 17 de junio en el gimnasio Malvinas Argentinas.

ALMA JUNIORS 49: Malena Baum 5, Jazmín Mottier 0, Sofía Descalzo 10, Milagros Muller 2, Mía Andereggen 18 (FI) Ana Leoni 5, Eugenia Freyre 0, Ximena Case 7, Sabrina Mottier 0, Julia Gaggiamo 2. DT: Pablo González.

REPÚBLICA 51: Julia García 2, Martina Spies 11, Martina Orbelli 6, Irina Aballay 14, Sofía García 0 (FI) Antonella Girolimetto 0, Sol Tosetto 0, Juana Alliot 6, Joaquina Bonneau 5, Delfina Marsilli 3, Maite Orbelli 4. DT: Carlos Baldi.

Parciales: 21-18, 32-24 y 40-42.

Árbitros: Luciano Menéndez, Agustín Kinsvater y Federico Isla.

Cancha: Enzo Scocco.

República Apertura femenino
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