"Corvalán aceptó la propuesta de salida de Unión"

El director deportivo Santiago Zurbriggen adelantó que Unión llegó a un acuerdo de rescisión de contrato con Claudio Corvalán. Qué pasará con Enzo Roldán.

La reestructuración del plantel que afrontará Unión para la segunda parte de la temporada tendrá dos casos importantes: Claudio Corvalán y Enzo Roldán.

El director deportivo Santiago Zurbriggen confirmó que la desvinculación del histórico capitán está prácticamente acordada y que ambas partes avanzan en los detalles finales para cerrar una etapa que dejó una huella profunda en la institución.

El anticipo de Zurbriggen sobre la salida de Corvalán de Unión

"Charlamos con Claudio y aceptó la propuesta del club", señaló en diálogo con Unión Play de Aire de Santa Fe (FM 91.1).

Además, destacó el profesionalismo y la calidad humana del defensor, quien disputó más de 220 partidos con la camiseta rojiblanca y fue capitán durante varios años.

"Fue un gran profesional y una gran persona. No tengo dudas de que el día de mañana tendrá las puertas abiertas para volver al club", remarcó.

Qué pasará con Roldán en Unión

Distinta es la situación de Enzo Roldán. Si bien no continuará dentro del proyecto deportivo que encabeza Leonardo Madelón, desde la dirigencia buscan una alternativa que le permita continuar su carrera.

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"Roldán no va a ser parte del proyecto futbolístico, pero vamos a buscar la manera de que pueda sumar minutos en otro lado", explicó Zurbriggen.

De esta manera, Unión comienza a definir algunas de las salidas que marcarán el inicio de una nueva etapa, mientras la dirigencia trabaja junto al cuerpo técnico en el armado del plantel para afrontar los desafíos del segundo semestre.