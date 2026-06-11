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Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

El Quillá recibirá a Kimberley, con el objetivo de meterse en la final de la Zona A2 del Apertura. Lo mismo buscará Alumni, como visitante, ante Macabi.

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 07:34hs
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Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

Este jueves se disputarán los segundos puntos de las series semifinales, al mejor de tres, del Torneo Apertura en la zona A2.

En el Iéhuda Hamacabí, Macabi (0) recibirá a Alumni (1) con streaming en vivo de la Asociación Santafesina de Básquet.

TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A2 - JUEGO 2

Jueves 11 de junio

21.30 Macabi (0) vs. Alumni (1)

21.30 El Quillá (1) vs. Kimberley (0)

TORNEO APERTURA 2026 - A2 - RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO

Miércoles 10 de junio

Regatas (SF) 72 (Mateo Fabbroni 13) - Argentino 66 (Alejandro Ojeda 19) (Puesto 7)

Jueves 11 de junio

21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa (Puesto 5)

21.30 Centenario vs. UNL (Puestos 9 al 11)

Apertura El Quillá Alumni
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