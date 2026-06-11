Este jueves se disputarán los segundos puntos de las series semifinales, al mejor de tres, del Torneo Apertura en la zona A2.
Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final
El Quillá recibirá a Kimberley, con el objetivo de meterse en la final de la Zona A2 del Apertura. Lo mismo buscará Alumni, como visitante, ante Macabi.
Por Ovación
11 de junio 2026 · 07:34hs
En el Iéhuda Hamacabí, Macabi (0) recibirá a Alumni (1) con streaming en vivo de la Asociación Santafesina de Básquet.
TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A2 - JUEGO 2
Jueves 11 de junio
21.30 Macabi (0) vs. Alumni (1)
21.30 El Quillá (1) vs. Kimberley (0)
TORNEO APERTURA 2026 - A2 - RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO
Miércoles 10 de junio
Regatas (SF) 72 (Mateo Fabbroni 13) - Argentino 66 (Alejandro Ojeda 19) (Puesto 7)
Jueves 11 de junio
21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa (Puesto 5)
21.30 Centenario vs. UNL (Puestos 9 al 11)