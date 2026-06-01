El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

En la vuelta de la segunda fase de la Copa Santa Fe, Sanjustino goleó a Irigoyense, mientras que Colón (SJ) igualó sin goles con Central San Carlos pero logró clasificar

Sanjustino venció 4 a 0 a Atlético Irigoyen y pasó a la tercera fase de la Copa Santa Fe.

Jornada positiva para los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol en la Copa Santa Fe organizada por la Federación Santafesina ya que Sanjustino y Colón de San Justo consiguieron clasificar a la tercera fase , a la que se sumarán Ciclón Racing y Náutico El Quillá. El Matador goleó a Irigoyense en el departamento San Jerónimo, mientras que el Conquistador igualó sin goles en Las Colonias, por lo que ambos clasificaron a la siguiente instancia del certamen que cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

En el estadio Centenario de Irigoyen, Sanjustino le ganó 4 a 0 a Atlético Irigoyense con goles de Jonatan Tarquini, Mauro Camuzzi y Alejo Macellari por duplicado. De este modo los de Marcelo Molina lograron un global de 6 a 0 y pasaron a la Tercera Fase en la que se enfrentarán a Brown de San Vicente.

Con gol de Jonatan Tarquini de penal, un doblete del Kun Macellari y el emotivo primer gol en primera de Mauro Camuzzi, dieron cifras definitivas para que El Matador gane con autoridad la serie por 6-0. A mediados de Junio continúa la Copa y su rival en tercera fase será Brow de San Vicente, mientras que la próxima semana deberá jugar ante Nobleza por la decimosegunda fecha de Liga Santafesina.

Colón de San Justo igualó 0 a 0 ante Central San Carlos en el estadio Rogelio Fedele y selló su clasificación a la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026, gracias a la gran ventaja obtenida en la ida con el 5 a 1 en el Mercedes Alesso de Bieler.El Rojo cumplió con el objetivo, manejó la serie con inteligencia y sigue escribiendo su camino en una copa que vuelve a ilusionar a todo el pueblo rojiblanco.

Por el amplio triunfo de la ida -5 a 1-, los de Mauricio Chiementín se metieron en la próxima ronda. Allí el Rojo se medirá ante otro de los equipos de nuestro fútbol, se enfrentará a Ciclón Racing. El ganador de la serie se enfrentará nada menos que a Unión de Santa Fe. El próximo sábado, Colón recibirá a Academia AC por la fecha 12 del Torneo Apertura, buscando seguir firme en la pelea por el campeonato.

image Colón de San Justo igualó 0 a 0 ante Central San Carlos pero por la abultada diferencia en la ida logró clasificar.

Además del comienzo de la participación del Lagunero, el otro de los santafesinos que iniciará su estadía en la competencia será Náutico El Quillá, que en la tarde del domingo conoció que su rival será Atlético de Tostado tras vencer a Unión Cultural de San Guillermo en los penales.

Resultados Copa Santa Fe segunda etapa

Romang FC 2-Huracán 0 (3-0)

Unión San Guillermo 1-Atlético Tostado 0 (2-2, 4-5)

Central San Carlos 0-Colón de San Justo 0 (1-5)

Irigoyense 0-Sanjustino 4 (0-6)

Ferrocarril del Estado de Rafaela 1-Sportivo Suardi 0 (4-5)

Atlético San Jorge 3-Atlético Carcarañá 1

Club Maciel 1-Timbuense 1 (2-3)

Independiente Bigand 1-Los Andes de Alcorta 1

Independiente Chañar Ladeado 0-Arteaga 0

-Diagramación tercera etapa

Reconquista FC vs. Romang FC

Náutico El Quillá vs. Atlético Tostado

Ciclón Racing vs. Colón de San Justo

Brown de San Vicente vs. Sanjustino

9 de Julio de Rafaela vs. Sarmiento

Atlético Rafaela vs. Sportivo Suardi

Leones de Rosario vs. San Jorge ó Carcarañá

Sportivo Las Parejas vs. Timbuense

Central Córdoba de Rosario vs. Central de Fighiera

Argentino de Rosario vs. Unión de Arroyo Seco

Deportivo Godeken vs. Indep de Bigand ó Los Andes de Alcorta

Centenario SjE vs. Indep de Chañar Ladeado ó Arteaga