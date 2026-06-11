Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Los Knicks se quedaron con el cuarto partido de las Finales de la National Basketball Association ante San Antonio Spurs por 107-106.

New York se llevó el juego 4 de las Finales de la NBA tras ganarle a San Antonio Spurs por 111-115,. Los locales consiguieron el triunfo con una remontada histórica sin precedentes en los playoffs de la NBA. El partido fue disputado en el Madison Square Garden, New York.

El encuentro comenzó con un San Antonio desenfrenado. Con el envión de su primera victoria en el Juego 3, arrancaron el primer cuarto con un 63% de tiros de campo acertados. O sea, más de la mitad de los tiros que intentaron, terminaron siendo gol. Víctor Wembanyama (24 puntos, 13 rebotes) fue uno de los grandes responsables de esta cadencia texana en la ofensiva con su aporte. Los Spurs se llevaron este período por 22-41.

En el segundo bloque del partido, los comandados por Mitch Johnson incrementaron exponencialmente la diferencia que habían obtenido en el arranque. Dylan Harper (21 tantos) fue otro de los puntos fuertes en las Espuelas debido a su buen porcentaje de acierto en sus tiros.

San Antonio en este cuarto consiguió diferenciarse por 29 puntos del local, la máxima distancia en estas finales que tuvieron en su contra los Knicks. Y además, rompieron un récord histórico: convirtieron 14 triples en la primera mitad, la mayor cantidad encestada desde la línea de 3 en una primera parte en la historia de las Finales NBA. La visita texana se retiró al descanso largo con una victoria parcial de 49-76.

Una temprana falta flagrante al inicio de la segunda mitad para la figura de San Antonio, el "Alien" Wembanyama, cohibió su juego físico que había mostrado durante toda la primera parte, donde aprovechó sus 2,24 mts de altura, para no recibir otra penalización. New York Knicks se despertó en el tercer cuarto y logró recortar la diferencia a menos de la mitad. Los dirigidos por Mike Brown consiguieron cerrar un excelente tercer período por 75-90.

Los Spurs apostaron a que Jalen Brunson (36 puntos), la estrella de los neoyorquinos, tuviera más el balón en sus manos y rompiera con el juego colectivo del local. Táctica que funcionó en los primeros 24 minutos, pero luego del entretiempo el dinamismo volvió en el conjunto azul y naranja, que de esa manera consiguieron reducir la ventaja de las Espuelas en el tercer período.

Pero New York Knicks no le temió a la gran distancia en los tantos y continuó con su remontada. Los locales lograron la recuperación más grande en la historia de las Finales de la NBA: esas 29 unidades a favor que había conseguido San Antonio en la primera parte desaparecieron en el último cuarto, cuando a falta de un minuto y medio para que terminara el partido, el equipo liderado por Brunson dio vuelta el marcador.

OG Anunoby (33 puntos) encestó el último tiro del local, convirtiéndose en la segunda espada clave de los Knicks para obtener la tercera victoria en la serie y ponerse match point de ser campeones en la NBA tras 53 años sin levantar el Larry O'Brien. New York, que solo estuvo ganando durante el 2% del encuentro, se llevó el triunfo por 107-106.

El historial de las Finales NBA dice que cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón. En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 38 veces, de las cuales en 37 ocasiones la franquicia que ganaba se consagró campeón. La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3.

Calendario de partidos (Serie 3-1 a favor de Knicks):

Las Finales de la NBA mantendrán el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: Sábado 13 de junio, a las 21:30, en San Antonio.

Juego 6: Martes 16 de junio, a las 21:30, en Nueva York. (De ser necesario)

Juego 7: Viernes 19 de junio, a las 21:30, en San Antonio. (De ser necesario)