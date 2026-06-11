Zurbriggen confirmó que Unión avanzó por la venta de Profini

Santiago Zurbriggen reconoció que existe una negociación avanzada por Rafael Profini y admitió que varios clubes siguen de cerca a otras figuras del plantel.

El buen semestre realizado por Unión no pasó inadvertido en el mercado. Varios futbolistas rojiblancos despertaron interés y algunos podrían emigrar durante las próximas semanas.

El caso más avanzado es el de Rafael Profini, una de las grandes revelaciones del equipo de Leonardo Madelón, por quien ya existe una oferta formal.

Profini, cada vez más cerca de emigrar de Unión

Consultado sobre la situación del mediocampista en diálogo con Unión Play de Aire de Santa Fe (FM 91.1), Santiago Zurbriggen confirmó que la propuesta llegó a las oficinas del club y que las negociaciones están encaminadas.

"Llegó una oferta. Está bastante avanzado, faltan cuestiones burocráticas, pero se está avanzando", manifestó el director deportivo.

Profini aprovechó la oportunidad que se abrió tras la salida de Mauricio Martínez y terminó convirtiéndose en una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo, lo que elevó considerablemente su cotización.

Del Blanco y Vargas, en la mira para salir de Unión

Otro de los temas que genera expectativa entre los hinchas es el futuro de Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas, dos futbolistas que vienen siendo observados desde hace tiempo por diferentes instituciones.

Zurbriggen aclaró que, por ahora, no existen propuestas concretas. "No hay ofertas formales. Son todos sondeos", explicó.

De todos modos, reconoció que el interés existe y que podrían aparecer novedades en las próximas semanas.

LEER MÁS: Otro futbolista que se va de Unión: Enzo Roldán rescindirá su contrato

"Hay clubes preguntando por ellos y también por varios jugadores de Unión que tuvieron un gran semestre. Seguramente van a llegar ofertas formales porque recién arranca el mercado de pases", sostuvo.

La dirigencia entiende que el crecimiento de ambos futbolistas está estrechamente ligado al proceso encabezado por Madelón, un factor que también influyó en la decisión de sostener al cuerpo técnico.