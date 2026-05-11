Absolvieron al empresario gastronómico santafesino acusado de abuso sexual infantil El tribunal lo eximió de culpa y cargo por el principio de la duda razonable. Solo fue condenado a un año de prisión en suspenso por desobediencia a un mandato judicial, por lo que recuperó la libertad de inmediato 11 de mayo 2026 · 09:21hs

José Busiemi

Un empresario gastronómico de 43 años, identificado como Nicolás D.G., fue absuelto de culpa y cargo este lunes por el Tribunal Penal, luego de un juicio oral que se desarrolló mayormente a puertas cerradas durante las últimas dos semanas.

El veredicto fue dictado por el tribunal integrado por las juezas Rosana Carrara y Susana Luna, y el juez Pablo Ruiz Steiger, quienes decidieron absolverlo de los cargos más graves por aplicación del principio de la duda razonable. En consecuencia, Nicolás D.G. quedó eximido de responsabilidad penal por los delitos de abuso sexual agravado por el vínculo, corrupción de menores y amenazas.

El imputado fue condenado únicamente a un año de prisión de cumplimiento condicional por el incumplimiento de un mandato judicial, lo que llevó al tribunal a ordenar su inmediata libertad. AMPLIAREMOS...