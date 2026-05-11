Uno Santa Fe | Judiciales | empresario

Absolvieron al empresario gastronómico santafesino acusado de abuso sexual infantil

El tribunal lo eximió de culpa y cargo por el principio de la duda razonable. Solo fue condenado a un año de prisión en suspenso por desobediencia a un mandato judicial, por lo que recuperó la libertad de inmediato

11 de mayo 2026 · 09:21hs
Absolvieron al empresario gastronómico santafesino acusado de abuso sexual infantil

José Busiemi

Un empresario gastronómico de 43 años, identificado como Nicolás D.G., fue absuelto de culpa y cargo este lunes por el Tribunal Penal, luego de un juicio oral que se desarrolló mayormente a puertas cerradas durante las últimas dos semanas.

El veredicto fue dictado por el tribunal integrado por las juezas Rosana Carrara y Susana Luna, y el juez Pablo Ruiz Steiger, quienes decidieron absolverlo de los cargos más graves por aplicación del principio de la duda razonable. En consecuencia, Nicolás D.G. quedó eximido de responsabilidad penal por los delitos de abuso sexual agravado por el vínculo, corrupción de menores y amenazas.

El imputado fue condenado únicamente a un año de prisión de cumplimiento condicional por el incumplimiento de un mandato judicial, lo que llevó al tribunal a ordenar su inmediata libertad.

AMPLIAREMOS...

empresario abuso sexual culpables
Noticias relacionadas
Nuevo detenido de la banda de Los Puchingas

Quiénes son y qué rol cumplían los cuatro integrantes de la banda criminal Los Puchingas que quedaron en prisión preventiva

Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado Pelusa, quien fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín.

Pedirán prisión perpetua para el acusado de matar a Carlos Farías en un comercio de la peatonal santafesina

Imputaron al subjefe de la Comisaría Octava de Santa Fe por exigir dinero a cambio de devolver una moto y evitar una detención

Imputaron al subjefe de la Comisaría Octava de Santa Fe por exigir dinero a cambio de devolver una moto y evitar una detención

Avión narco en Vera: 442 kilos de cocaína y una red que une Rosario con el lider de un cartel internacional

Avión narco en Vera: 442 kilos de cocaína y una red que une Rosario con el líder de un cartel internacional

Lo último

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

Último Momento
Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

Noche de revanchas en la Liga Nacional: Boca y Quimsa quieren quedar match points

Noche de revanchas en la Liga Nacional: Boca y Quimsa quieren quedar match points

Pampas y Tarucas cierran la fecha 11 en el CASI de Buenos Aires

Pampas y Tarucas cierran la fecha 11 en el CASI de Buenos Aires

Ovación
Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Gael Cardozo logró medalla de oro en Concepción del Uruguay

Gael Cardozo logró medalla de oro en Concepción del Uruguay

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe