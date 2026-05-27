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Argentina arrancó con una victoria el primer amistoso en Misiones

Con el santafesino Luciano De Cecco en acción, el seleccionado nacional de vóley masculino ganó en su regreso a Misiones. Fue victoria en tres sets por 25-19, 25-18 y 25-19.

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 08:46hs
 La Selección Argentina de vóley venció a Venezuela en su primer amistoso de cara al Nations League 2026  

 La Selección Argentina de vóley venció a Venezuela en su primer amistoso de cara al Nations League 2026

 

En el debut del nuevo entrenador Horacio Dileo, la Selección Argentina de Vóley Masculino comenzó el calendario 2026 al vencer este martes a Venezuela, en un encuentro amistoso jugado en Misiones. La escuadra nacional, que mantiene como estandarte al santafesino Luciano De Cecco, le ganó en sets corridos a la vinotinto por 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-19, en el primero de los amistosos preparatorios para la VNL y el Sudamericano clasificatorio a Los Ángeles 2028.

Argentina derrotó a Venezuela en Posadas

La Selección Argentina de vóley arrancó con una victoria en Posadas y superó a Venezuela en tres sets por 25-19, 25-18 y 25-19, en el primero de los amistosos preparatorios rumbo a la Volleyball Nations League (VNL). En un CePARD colmado y con gran acompañamiento del público misionero, el conjunto nacional volvió a presentarse en la provincia después de dos años y mostró un alto nivel en una noche marcada por la expectativa y el entusiasmo de los fanáticos.

El equipo dirigido por Horacio Dileo afrontó su primer compromiso de la temporada ante el seleccionado venezolano en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, donde miles de personas disfrutaron de un espectáculo internacional de primer nivel.

El plantel argentino contó con varias de sus principales figuras, entre ellas Matías Sánchez, reciente campeón en Francia con Montpellier y elegido como el mejor armador de la liga; Luciano Vicentín, de último paso por el Tokyo Great Bears de Japón; Tomás López, destacado como mejor atacante del certamen francés; y Manuel Armoa Morel, jugador del Al Jazira Sport Club de Emiratos Árabes Unidos.

La serie amistosa continuará este jueves, nuevamente desde las 21 horas en el CePARD de Posadas, donde Argentina y Venezuela volverán a enfrentarse en el segundo compromiso preparatorio antes del inicio de la VNL.

A estos dos juegos se sumará otro cruce ante Venezuela en Buenos Aires, el 2 de junio, y frente a Bulgaria, en Rosario, el 6 de junio, antes del inicio de la VNL que arrancará en Brasil el 10 de junio con Serbia, que será el primer rival.

Argentina: Luciano De Cecco (1), Germán Gómez (14), Nicolás Zerba (3), Joaquín Gallego (Luciano Vicentín (14), Jan Martínez (Franco Massimino (L). Ingresaron: Matías Giraudo (-), Pablo Denis (4), Manuel Armoa (-), Fausto Díaz (-)

-Jan Martínez, distinguido como MVP

Argentina Misiones De Cecco
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