Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

El seleccionado argentino femenino de vóley, Las Panteras inicia su calendario internacional 2026 con dos encuentros en Santa Fe y Rosario. El head coach Facundo Morando confirmó el plantel que jugará ante Bulgaria.

Están Las Panteras convocadas para enfrentar a Bulgaria en Santa Fe y Rosario.

Las Panteras se preparan con la Copa América y el Sudamericano como principales objetivos. Para ello, el equipo argentino jugará dos amistosos ante Bulgaria. La escuadra nacional jugará el 29 de mayo en Santa Fe, en el microestadio de Unión; y un día después, el 30 (no el 31 como estaba estipulado) lo hará en Rosario, en Newell 's Old Boys. El plantel que dirige Facundo Morandoya viene entrenando en el Cenard en un año competitivo. Las entradas se pueden conseguir en passline.

Las Panteras ponen en marcha su 2026, en el que tendrán como máximo objetivo la Copa América y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con dos amistosos ante la Selección de Bulgaria.

Después de las primeras semanas de entrenamientos, el cuerpo técnico encabezado por Facundo Morando definió la lista de convocadas para ambos partidos, con los destacados regresos de Candelaria Herrera y Anahí Tosi.

Los encuentros serán el 29 de mayo en el Microestadio de Unión, en Santa Fe (20:30), y al día siguiente -el 30- en el estadio de Newell’s, en Rosario (21:00).

Entre las jugadoras convocadas hay seis que se formaron en clubes de la Federación Santafesina de Vóleibol. Se trata de Vicky Mayer de Santa Fe, Elina Rodríguez de Carlos Pellegrini, Blanca Bertolino de San Guillermo, Antonela Fortuna de Gessler, Anahí Tosi de Romano y Agostina Pelozo de Rosario.

La lista de las Panteras para los amistosos ante Bulgaria es la siguiente: Victoria Mayer, Morena Chiappero y Melany Detzel (armadoras); Elina Rodríguez, Bianca Bertolino, Daniel Bulaich, Antonela Fortuna, Bernardita Aguilar y Nicole Pérez (puntas); Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Avril García y Micaela Cabrera (centrales); Bianca Cugno y Anahí Tosi (opuestas); Agostina Pelozo, Victoria Caballero (líberos); Facundo Morando, Martín Ambrosini, Eduardo Allona, Ezequiel Alem, Lucía Liceri, Julieta Villafañe y Víctor Ríos (dirección técnica).