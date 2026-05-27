Qué multas habrá por abandono, maltrato animal y su traslado inseguro

La Municipalidad promulgó la nueva normativa que actualiza el régimen de penalidades e incorpora sanciones por trasladar mascotas de manera riesgosa

La ciudad de Santa Fe ya cuenta con una nueva normativa vinculada a la protección animal y la seguridad vial. A través de la ordenanza 13.123 , el municipio promulgó modificaciones al Régimen de Infracciones y Penalidades que establecen mayores sanciones para casos de abandono, maltrato animal y el traslado inadecuado de mascotas en vehículos.

La disposición modifica artículos de la ordenanza N° 7.882 y fija nuevas multas económicas medidas en Unidades Fijas (UF), además de posibles trabajos comunitarios para los infractores.

Entre los principales cambios, la normativa establece que el abandono o maltrato de animales será sancionado con multas de entre 50 y 500 UF y/o la realización de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad, priorizando tareas en instituciones vinculadas al rescate, protección y cuidado animal.

Además, la ordenanza incorpora sanciones para quienes transporten animales en vehículos en condiciones que representen riesgos para la conducción o para la seguridad de las mascotas.

Qué establece la ordenanza 13.123

La nueva normativa considera infracción:

Transportar animales en los asientos delanteros del vehículo, del lado del conductor o acompañante, cuando ello incremente los riesgos de conducción.

Llevar mascotas en asientos traseros o cajas de carga sin las medidas de sujeción y protección adecuadas.

Abandonar animales en la vía pública.

Maltratar animales.

En esos casos, las multas previstas van de 50 ($102.250) a 500 ($1.022.500) UF, pudiendo incluir además la inhabilitación para conducir hasta por 60 días.

Por otra parte, también se actualizaron sanciones vinculadas a la ocupación indebida de la vía pública mediante el depósito o abandono de objetos, líquidos u otros elementos.

Más controles y concientización

Con la promulgación de la ordenanza 13.123, el municipio busca fortalecer las políticas de bienestar animal y promover una mayor responsabilidad ciudadana en el cuidado y traslado de mascotas.

La medida se enmarca en una creciente demanda social por normas más estrictas contra el maltrato animal y por mayores controles en materia de seguridad vial dentro de la ciudad de Santa Fe.