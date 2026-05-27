El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

Botafogo estaría preparando una nueva oferta por Maizon Rodríguez, que pretende una salida de Unión. ¿Cómo es su situación?

El mercado de pases empieza a moverse fuerte en Unión y uno de los nombres que aparece en el centro de escena es el de Maizon Rodríguez. El mediocampista uruguayo, que tuvo continuidad y crecimiento durante la temporada, volvió a despertar el interés de Botafogo de Brasil, club que ya había realizado sondeos anteriores y que ahora insiste para intentar quedarse con el futbolista.

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Según reveló el periodista Darío Pignata en Radio Gol (FM 96.7), Unión todavía adeuda gran parte de la compra realizada a Juventud de Las Piedras por el 50% de la ficha del jugador. El club santafesino había acordado la adquisición de ese porcentaje en 825.000 dólares, aunque las cuotas no estarían al día.

El deseo del jugador y el interés desde Brasil

Más allá de la situación contractual y económica, lo concreto es que Maizon Rodríguez pretendería cambiar de aire en este mercado de pases. El futbolista entiende que podría ser un momento importante para dar un salto en su carrera y desde Brasil siguen atentamente sus pasos.

Botafogo aparece nuevamente como el principal interesado, aunque por ahora no trascendieron cifras oficiales sobre una posible oferta. De todos modos, en Unión saben que cualquier negociación deberá representar un ingreso importante para las arcas del club, sobre todo teniendo en cuenta la inversión realizada y el potencial de crecimiento del jugador.

Un jugador que ganó terreno en Unión

Rodríguez tuvo una participación importante durante las últimas temporadas en el Tatengue. En 2026 disputó 19 partidos entre Torneo Apertura, playoffs y Copa Argentina, acumulando más de 1.500 minutos y aportando un gol y dos asistencias.

En 2025 también había sumado continuidad en el Clausura y en Copa Argentina, consolidándose como una alternativa cada vez más utilizada dentro del plantel rojiblanco.

Su crecimiento futbolístico y físico no pasó desapercibido, y por eso desde el exterior comenzaron a aparecer interesados.

La decisión también dependerá del nuevo proyecto deportivo

Otro punto clave para definir el futuro del mediocampista estará ligado al armado del plantel y a la conducción técnica del equipo. Leonardo Madelón todavía no confirmó oficialmente su continuidad y, en caso de no seguir, la postura del nuevo entrenador también será determinante.

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En Unión entienden que Maizon Rodríguez es un futbolista con proyección y mercado. Pero también saben que el contexto económico y el deseo del jugador pueden acelerar una salida.

Por ahora, el interés de Botafogo sigue firme y el nombre del uruguayo promete transformarse en uno de los temas más calientes del próximo mercado de pases rojiblanco.