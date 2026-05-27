Uno Santa Fe | Unión | Unión

El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

Botafogo estaría preparando una nueva oferta por Maizon Rodríguez, que pretende una salida de Unión. ¿Cómo es su situación?

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 09:24hs
El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

Prensa Unión

El mercado de pases empieza a moverse fuerte en Unión y uno de los nombres que aparece en el centro de escena es el de Maizon Rodríguez. El mediocampista uruguayo, que tuvo continuidad y crecimiento durante la temporada, volvió a despertar el interés de Botafogo de Brasil, club que ya había realizado sondeos anteriores y que ahora insiste para intentar quedarse con el futbolista.

LEER MÁS: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Según reveló el periodista Darío Pignata en Radio Gol (FM 96.7), Unión todavía adeuda gran parte de la compra realizada a Juventud de Las Piedras por el 50% de la ficha del jugador. El club santafesino había acordado la adquisición de ese porcentaje en 825.000 dólares, aunque las cuotas no estarían al día.

El deseo del jugador y el interés desde Brasil

Más allá de la situación contractual y económica, lo concreto es que Maizon Rodríguez pretendería cambiar de aire en este mercado de pases. El futbolista entiende que podría ser un momento importante para dar un salto en su carrera y desde Brasil siguen atentamente sus pasos.

Botafogo aparece nuevamente como el principal interesado, aunque por ahora no trascendieron cifras oficiales sobre una posible oferta. De todos modos, en Unión saben que cualquier negociación deberá representar un ingreso importante para las arcas del club, sobre todo teniendo en cuenta la inversión realizada y el potencial de crecimiento del jugador.

Un jugador que ganó terreno en Unión

Rodríguez tuvo una participación importante durante las últimas temporadas en el Tatengue. En 2026 disputó 19 partidos entre Torneo Apertura, playoffs y Copa Argentina, acumulando más de 1.500 minutos y aportando un gol y dos asistencias.

En 2025 también había sumado continuidad en el Clausura y en Copa Argentina, consolidándose como una alternativa cada vez más utilizada dentro del plantel rojiblanco.

Su crecimiento futbolístico y físico no pasó desapercibido, y por eso desde el exterior comenzaron a aparecer interesados.

La decisión también dependerá del nuevo proyecto deportivo

Otro punto clave para definir el futuro del mediocampista estará ligado al armado del plantel y a la conducción técnica del equipo. Leonardo Madelón todavía no confirmó oficialmente su continuidad y, en caso de no seguir, la postura del nuevo entrenador también será determinante.

LEER MÁS: Unión y un receso cargado de dudas: Madelón, posibles salidas y un mercado que genera incertidumbre

En Unión entienden que Maizon Rodríguez es un futbolista con proyección y mercado. Pero también saben que el contexto económico y el deseo del jugador pueden acelerar una salida.

Por ahora, el interés de Botafogo sigue firme y el nombre del uruguayo promete transformarse en uno de los temas más calientes del próximo mercado de pases rojiblanco.

Unión Maizon Rodríguez Botafogo
Noticias relacionadas
union y un receso cargado de dudas: madelon, posibles salidas y un mercado que genera incertidumbre

Unión y un receso cargado de dudas: Madelón, posibles salidas y un mercado que genera incertidumbre

Bruno Pittón fue operado por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda.

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

union pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del futbol argentino

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

El volante de Unión Brahian Cuello será intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de pubalgia.

Un jugador titular de Unión deberá pasar por el quirófano

Lo último

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Último Momento
Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Ovación
Kimberley sueña en grande: Ahora hay que disfrutar este momento

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco