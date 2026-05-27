Se jugó gran parte de la Fecha 11 pero se resolvieron los cuatro cruces rumbo al título. Sanjustino en un partido vibrante, superó como visitante en suplementario a Gimnasia y quedó segundo. Hubo un cuádruple empate en el tercer lugar, siendo Almagro el más favorecido.
Sanjustino fue segundo y se armaron los cuartos de final del Apertura A1
Sanjustino le ganó en suplementario a Gimnasia en el Húngaro Crespi por 77-73 y terminó segundo de Colón, de cara a los cuartos del Apertura A1.
Por Ovación
El jueves se completará la programación en el Malvinas Argentinas.
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 11
MARTES 26 DE MAYO
Gimnasia 73 (Jeremías Salvatelli 18) - Sanjustino 77 (Leonardo Strack 32)
Almagro 90 (Rodrigo Riquelme 25) - Alma Juniors 59 (Facundo Breques 14)
Colón (SF) 78 (Santiago Costa 19) - Colón (SJ) 71 (Leonel Sosa 24)
Unión (SF) 65 (Agustín Ferrari 20) - Rivadavia Juniors 69 (Francisco Spicchiali 16)
JUEVES 28 DE MAYO
21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial
Libre: CUST A
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 19 (9-1); Sanjustino 17 (7-3); Almagro 16 (6-4), Alma Juniors 16 (6-4); Rivadavia 16 (6-4), Gimnasia 16 (6-4); Unión (SF) 15 (5-5); Colón (SJ) 14 (4-6); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)
CUARTOS DE FINAL (a un solo partido)
Colón (SF) vs. Colón (SJ)
Sanjustino vs. Unión (SF)
Almagro vs. Gimnasia
Alma Juniors vs. Rivadavia Juniors