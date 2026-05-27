Sanjustino fue segundo y se armaron los cuartos de final del Apertura A1

Sanjustino le ganó en suplementario a Gimnasia en el Húngaro Crespi por 77-73 y terminó segundo de Colón, de cara a los cuartos del Apertura A1.

27 de mayo 2026 · 07:28hs
Se jugó gran parte de la Fecha 11 pero se resolvieron los cuatro cruces rumbo al título. Sanjustino en un partido vibrante, superó como visitante en suplementario a Gimnasia y quedó segundo. Hubo un cuádruple empate en el tercer lugar, siendo Almagro el más favorecido.

El jueves se completará la programación en el Malvinas Argentinas.

TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 11

MARTES 26 DE MAYO

Gimnasia 73 (Jeremías Salvatelli 18) - Sanjustino 77 (Leonardo Strack 32)

Almagro 90 (Rodrigo Riquelme 25) - Alma Juniors 59 (Facundo Breques 14)

Colón (SF) 78 (Santiago Costa 19) - Colón (SJ) 71 (Leonel Sosa 24)

Unión (SF) 65 (Agustín Ferrari 20) - Rivadavia Juniors 69 (Francisco Spicchiali 16)

JUEVES 28 DE MAYO

21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial

Libre: CUST A

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 19 (9-1); Sanjustino 17 (7-3); Almagro 16 (6-4), Alma Juniors 16 (6-4); Rivadavia 16 (6-4), Gimnasia 16 (6-4); Unión (SF) 15 (5-5); Colón (SJ) 14 (4-6); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)

CUARTOS DE FINAL (a un solo partido)

Colón (SF) vs. Colón (SJ)

Sanjustino vs. Unión (SF)

Almagro vs. Gimnasia

Alma Juniors vs. Rivadavia Juniors

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

