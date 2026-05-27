Kimberley, sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Kimberley fue el mejor de la fase regular de la Zona A2 del Apertura y buscará coronar su gran presente con el ascenso. Su entrenador, Mauricio Aguirrez, destacó la unión del grupo, el sentido de pertenencia del club y la ilusión de pelear hasta el final.

Kimberley atraviesa uno de los momentos deportivos más importantes de los últimos años. Luego de una fase regular brillante en la Zona A2 del Torneo Apertura de la Asociación Santafesina de Básquet, el elenco del sur de la ciudad se metió en los playoffs como el mejor equipo y ahora buscará transformar esa gran campaña en un ascenso histórico.

El equipo dirigido por Mauricio Aguirrez cerró la etapa regular con ocho victorias y apenas dos derrotas, una marca que incluso superó las expectativas internas. “Tuvimos una fase regular un poco mejor de lo esperado. La idea era ensamblar el equipo pensando más en el torneo que viene, pero las cosas se fueron dando muy bien”, reconoció el entrenador en diálogo con Dial Deportivo de UNO 106.3, La Red Santa Fe.

Kimberley, con un grupo unido y una idea clara

Aguirrez remarcó que una de las claves del presente de Kimberley está en la fortaleza grupal y en la identidad de juego que lograron construir. “Defender duro, correr la cancha y aprovechar las características de cada jugador fue el camino. Las victorias hicieron que el grupo confiara cada vez más en la idea”, explicó.

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El DT también destacó el crecimiento colectivo de un plantel que combina jugadores del club con otros que llegaron para reforzar al equipo. “Lo más importante es que el grupo está unido y comprometido. Eso hace que todos tiren para adelante”, afirmó.

“Kimberley es mi casa”

Más allá de lo deportivo, Aguirrez dejó en claro el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución. “Kimberley es mi casa. Estuve 14 años y medio en el club y cuando había que dar una mano, acá estamos”, contó el entrenador, que además coordina las divisiones inferiores junto a un grupo de trabajo encabezado por Mariano Mellit.

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En ese sentido, remarcó el espíritu de lucha que caracteriza al club: “Somos un club chico, de barrio, donde todo cuesta muchísimo y se hace a pulmón. El fin de semana estuvimos pintando y arreglando cosas entre todos. Queremos que los chicos entiendan lo que significa Kimberley”.

Se vienen los playoffs

El próximo desafío será Argentino de San Carlos, en una serie a partido único que promete máxima tensión. “Los playoffs son otra historia. No hay revancha, un mal momento y te quedás afuera. Hay que estar muy concentrados”, advirtió Aguirrez.

Kimberley Apertura

El entrenador elogió al rival y reconoció que será una llave muy dura. “Los equipos del interior siempre tienen una identidad muy marcada. Sabemos sus fortalezas y vamos a tratar de neutralizarlas. Ojalá podamos imponer nuestro juego”, expresó.

Mientras tanto, el sueño del ascenso empieza a tomar cada vez más fuerza en el sur santafesino. Kimberley ya dio el golpe en la fase regular y ahora quiere confirmar que su gran presente no es casualidad.

La entrevista a Mauricio Aguirrez