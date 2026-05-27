No se detiene la acción en el torneo Apertura José Luis Burtovoy

En el pendiente de la 8° fecha, Colón recibe a Ateneo Inmaculada en la autopista, mientras que adelantan Unión con Sanjustino y Gimnasia y Esgrima con Colón (SJ) por la 11° jornada.

Ateneo Inmaculada visitará a Colón en el predio 4 de Junio para completar la fecha 8 del Polaca Burtovoy.

Una jornada de miércoles con mucha actividad en la competencia principal de la Liga Santafesina de Fútbol. Por una lado se jugarán encuentros que corresponden a la decimoprimera fecha de la Copa Sanatorio Garay de la máxima división liguista, donde el último campeón Unión recibe a Sanjustino a la vera de la Setúbal y Colón de San Justo visita a Gimnasia en Ciudadela. Por otra parte se recuperará un juego adeudado de fechas anteriores, precisamente es el que animarán Colón y Ateneo Inmaculada a la vera de la autopista.

En el predio 4 de Junio, ubicado a la vera de la autopista, y por la fecha ocho del Apertura Polaca Burtovoy, Colón recibirá a Ateneo Inmaculada desde las 15.30 con arbitraje de Nicolás Mottier que será secundado por Eduardo Vergara y Daniel Coman. El partido de la División Reserva se disputará a las 13.30 y será arbitrado por Sebastián Miño.

Ya por la noche como adelanto de la fecha 11 y en el Campo de Deporte 8 de Enero, Unión será anfitrión de Sanjustino desde las 21 con Maximiliano Manduca como máxima autoridad, quien tendrá a Ignacio Ledesma y Jeremías Sotelo como asistentes de línea. El juego de Reserva va a las 19 y tendrá a Tomás Enriquez como juez.

Media hora más tarde, por la misma fecha y en el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima se medirá contra Colón de San Justo a partir de las 21.30 con Carlos Córdoba como árbitro del encuentro, quien estará asistido por Matías Roldán e Iván Córdoba. Abel Ojeda impartirá justicia en el partido de Reserva que comenzará a las 19.30.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 26, Sanjustino y Colón de San Justo 23; La Salle Jobson 18; Sportivo Guadalupe 17, Colón 16, Unión 15; Juventud Unida, Universidad y Ciclón Racing 14; Nobleza 13; Gimnasia y Esgrima 12; Academia Cabrera, Náutico El Quillá e Independiente 11; Ciclón Norte, Las Flores II y Nacional 10; Ateneo Inmaculada 9; Newell´s 8, Cosmos 7 y Deportivo Santa Rosa 6.

Comunicado oficial de la Liga Santafesina

La mesa directiva de la Liga Santafesina de Fútbol emitió un comunicado como consecuencia de los hechos de violencia en el que fueron agredidos los árbitros el pasado fin de semana. En la misma expres su más enérgico repudio ante los hechos de violencia ocurridos en distintas jornadas oficiales disputadas durante el fin de semana.

Agrega la comunicación oficial que "manifestamos nuestra total solidaridad con los cuerpos arbitrales que han sido víctimas de agresiones, poniéndonos a disposición y acompañándolos frente a estas situaciones que nada tienen que ver con los valores que pregona el deporte".

"Desde nuestra institución continuamos trabajando de manera permanente sobre estas problemáticas que afectan y empañan el enorme esfuerzo que realizan diariamente clubes, dirigentes, árbitros, jugadores y familias para sostener y hacer crecer nuestro fútbol" destaca la misiva de la entidad rectora del fútbol local.

Finalmente, subraya que "las sanciones y medidas que esta Liga viene adoptando ante hechos de esta naturaleza tienen como principal objetivo erradicar a los violentos de nuestras canchas y defender un fútbol sano, seguro y respetuoso para todos".