Argentina cortó una racha de más de siete años sin perder un amistoso

La última vez que el seleccionado argentino había caído en un amistoso fue en marzo de 2019 cuando en España perdió 3-1 frente a Venezuela

Después de 2793 días la Selección Argentina volvió a perder en un encuentro amistoso al caer 2-1 con Uruguay en La Bombonera, el punto final a una racha que inició en marzo del 2019 en tan solo el octavo encuentro de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional.

La gran novedad de esa velada era el regreso de Lionel Messi al seleccionado nacional al tratarse de su primer encuentro tras el Mundial de Rusia 2018, una vuelta que terminó de la peor manera posible. En aquella oportunidad, la Albiceleste perdió 3-1 a manos de Venezuela en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, una actuación en vísperas de la Copa América 2019 que sembró gran preocupación.

Salomón Rondón, Jhon Murillo y Josef Martínez convirtieron para la Vinotinto mientras que Lautaro Martínez marcó el gol del honor para evitar la derrota por goleada en el primer juego de Messi bajo la conducción de Scaloni, por ese entonces interino en el cargo de entrenador ya que recién sería ratificado en el cargo luego de la Copa América 2019.

Aquella noche en Madrid la Selección Argentina formó de la siguiente manera, con muchos jugadores que ganarían el Mundial de Qatar 2022 casi cuatro años más tarde: Franco Armani; Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez; Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo "Pity" Martínez.

Ultima derrota de la Selección en un amistoso jugado en Argentina

Para encontrar la última derrota en Argentina hay que remontarse al 28 de diciembre de 1996, cuando la Albiceleste de Daniel Passarella perdió 3-2 ante Yugoslavia en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Juan Esnáider y Hugo Morales convirtieron para el seleccionadl nacional pero Ljubinko Drulovic, Dejan Govedarica y Zoran Jovicic le dieron el triunfo a la visita.

En aquella oportunidad en La Feliz la Selección Argentina dispuso del siguiente equipo para iniciar las acciones: Roberto Bonano; Nelson Vivas, Néstor Fabbri, Eduardo Berizzo, Víctor Hugo Sotomayor; Diego Simeone, Leonardo Astrada, Patricio Camps, Guillermo Morigi; Ariel Ortega y Juan Esnáider.