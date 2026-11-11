B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Sucedió antes de la medianoche en la esquina que forman las calles Cristo Obrero y Centenera. La víctima, Gerardo Ortíz, de 33 años, fue trasladada al hospital Cullen, recibió curaciones y quedó internada en observación. El hombre identificó ante los policías a su presunto agresor: F. F., de 34 años, familiar de una mujer que fue su pareja y que ahora es buscado por la Policía.

Este martes por la noche, poco antes de las 23.30, en la esquina de las calles Centenera y Cristo Obrero, en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe, un hombre llamado Gerardo Ortíz, de 33 años, sufrió lesiones con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo.

Según el testimonio que les brindó a los policías, el autor de la agresión es un familiar de su expareja, identificado como F. F., de 34 años, quien ahora es intensamente buscado por oficiales de Orden Público y de Cuerpos.

Denuncia

Tras un llamado a la central de emergencias 911, el operador envió al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC). Sobre calle Cristo Obrero, los oficiales entrevistaron al hombre herido. Él les contó que caminaba por el barrio cuando se cruzó con un familiar de su expareja, que se le acercó y lo atacó con un arma blanca.

Asistencia y curaciones

La víctima del ataque fue identificada como Gerardo Ortíz, de 33 años, quien fue asistido por un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y trasladado al hospital Cullen. Allí fue recibido por los médicos de Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico. Le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación.

Testigos e imágenes

Los policías del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) que actuaron en el lugar donde se produjo la agresión contra Ortíz supieron la identidad del presunto agresor, F. F., de 34 años, quien desde entonces es intensamente buscado por oficiales de las agrupaciones Cuerpos y Orden Público. También buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes de la agresión.

Atribución delictiva

Los policías informaron la novedad sobre el hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), cuyos integrantes hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó, en primer lugar, que se recabara el diagnóstico médico de la víctima en el hospital Cullen; que se identificara y localizara al presunto agresor; que se identificara a las personas que pudieran brindar información como testigos entre los vecinos del sector; y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes de la agresión, para proceder a su secuestro. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones por arma blanca.