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Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

De cara al inicio del Reducido en el que recibirá a Midland, el Sabalero se encuentra en un gran momento y llega a esta instancia con una racha positiva y un invicto de siete partidos

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 10:50hs
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Colón esl claro favorito en el partido que jugará este sábado ante Midland.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón esl claro favorito en el partido que jugará este sábado ante Midland.

Más allá de que el fútbol es imprevisible, la realidad indica que en Colón está todo dado para que el equipo y los hinchas vivan un sábado de festejos.

Colón y un marcado favoritismo ante Midland

Y es que para enfrentar a Midland cuenta con ventaja deportiva, además de la importancia que implica la localía. Así las cosas, jugará con estadio lleno y además le sirven dos resultados: el triunfo y el empate.

Pero a la par de lo mencionado, Colón llega a esta instancia con una racha de siete partidos sin perder, obteniendo cuatro triunfos y tres empates y en seis de esos encuentros, mantuvo la valla invicta.

De esta manera, el equipo que conduce Iván Delfino alcanzó un grado de solidez muy importante que resulta clave para afrontar el Reducido y más en esta instancia en la que con empatar pasa de fase.

LEER MÁS: Entre la audacia y el control, Delfino juega al misterio en Colón

Otro dato que sin dudas refuerza el favoritismo de Colón indica que el Sabalero alcanzó una efectividad en condición de local del 70%, obteniendo 11 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas.

En contrapartida, Midland como visitante, apenas alcanza el 29,6% de efectividad, con tan solo tres triunfos, siete igualdades y ocho caídas.

El contrapunto es muy marcado y en consecuencia, claramente Colón es el favorito, no solo por el presente futbolístico sino también por las estadísticas mencionadas.

Colón Midland Reducido
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