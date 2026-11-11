En su homilía en Luján, antes de irse del país, León XIV recordó a Francisco, citó la "Zamba del perdón" y destacó la hospitalidad de los argentinos

Las palabras de León XIV para Argentina: "Siempre hay un lugar en la mesa para el que llega"

El papa León XIV eligió una vestimenta celeste y blanca para celebrar este miércoles su última misa en la Argentina, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los colores remiten inevitablemente a la bandera nacional, pero también tienen un significado religioso vinculado con la devoción a la Virgen María, patrona del país bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján.

La prenda que lució el Pontífice se denomina casulla y es la vestidura exterior que utilizan los sacerdotes durante la celebración de la misa. En esta ocasión, predominó el celeste, acompañado por una franja blanca central con bordados dorados y símbolos marianos.

La elección de los colores adquiere un significado particular por el lugar de la celebración. El azul está tradicionalmente asociado con la Virgen María y representa, entre otros atributos, su pureza y protección maternal. El blanco, por su parte, simboliza la pureza, la alegría y la gloria en la tradición litúrgica.

Aunque ambos tonos coinciden con los de la bandera argentina, su presencia en la vestimenta papal responde fundamentalmente a la tradición mariana de la Iglesia católica. La celebración frente a la Basílica de Luján reforzó ese vínculo con una de las advocaciones religiosas más importantes del país.

Los guiños argentinos de León XIV durante su homilía

La vestimenta no fue el único elemento que conectó la celebración con la identidad argentina. Durante su homilía, León XIV hizo referencias a la cultura, las costumbres y la historia del país.

Uno de los momentos destacados llegó cuando citó la "Zamba del perdón" para convocar a los fieles a reconocer sus errores y avanzar hacia la reconciliación. "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", expresó.

El Papa también recordó a Francisco y su devoción por la Virgen de Luján, a quien llamaba cariñosamente la "Patroncita morena". Señaló que su antecesor la llevó siempre en el corazón y recordó una de sus habituales frases de despedida: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

Además, destacó la hospitalidad de los argentinos y mencionó una costumbre cotidiana que forma parte de la identidad nacional: compartir el mate.

"Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar 'entre mate y mate', una mano tendida para el que lo necesita", manifestó.

En otro tramo de su mensaje, León XIV elogió la geografía argentina y describió sus paisajes, desde las pampas y los grandes ríos hasta las montañas, los glaciares y los desiertos.

El Pontífice también llamó a los fieles a vivir con esperanza frente a las dificultades. "No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor", expresó durante la misa que marcó el cierre de sus actividades oficiales en la Argentina.