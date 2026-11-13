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Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

La Selección Argentina perdió 2-1 en La Bombonera contra Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de La Plata

13 de noviembre 2026 · 19:49hs
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Argentina no estuvo en su noche y cayó ante un letal Uruguay en La Bombonera

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La Selección Argentina tenía un interesante desafío este viernes enfrentando a Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. Volvió a ser picante, pero está vez no estuvo fino y se topó con un rival letal, que llegó solo dos veces y ganó 2-1. El descuento fue de Julián Álvarez. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Alberto J. Armando.

Un inicio que se esperaba, con Argentina tomando la iniciativa y poniéndo rápidamente a Uruguay contra su arco. Julián Álvarez sacudió con un derechazo a la carrera para exigir al golero visitante, que la mandó al córner.

Minutos después llegó un intento de Thiago Almada en la puertas del área que se fue por encima del travesaño. Pasados los 15' no hubo nada de los Charrúas. La pelota pasaba mucho por Enzo Fernández y Nico Paz, por lo que en todo momento parecía que algo bueno podía darse. Ahora el que probó de lejos fue Facundo Medina, que contró bien parado a Cristopher Fiermarín.

Sin brillar, era todo de Argentina. Un culto de la posesión, aunque sin precisión para romper el cero. La Celeste nunca dejó su plan de esperar y salir de contra. Siempre con el orden como premisa. Con todo esto, Lionel Scaloni lucía tranquilo. Así se fueron los 45' iniciales, con un parejo 0-0.

Segundo tiempo de Argentina contra Uruguay

El inicio del complemento no podía ser peor para el elenco nacional. Marcó mal en un córner y Uruguay se pone en ventaje por el tanto en contra de Leonardo Balerdi.

Pero minutos después vino otra puñalada a través de Maximiliano Araújo, de nuevo tras un tiro de esquina, para poner la cosas ahora 2-0 y generan un fuerte sacudón en Argentina. Como era de esperarse, Scaloni movió el banco.

La última vez que Argentina estuvo en esta situación fue ante Egipto en el Mundial. La Albiceleste creció y a puro empuje marecía al menos un descuento. Nico Paz tuvo el gol, pero otra vez se encontró con un sólido arquero, que claramente era la figura del encuentro. Argentina no se quedaba y alcanzó el descuento a través de Julián Álvarez para ponerle pimienta a la recta final.

Seguían los retoques de Scaloni para ir por la igualdad. Todo de Argentina, que era ancho y llegaba por todos lados. Solo faltaba precisión. Los minutos pasaron, pero nada cambió y fue triunfo de Uruguay nomás en un ensayo posMessi para la Selección.

Formaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Estadio: Alberto J. Armando.

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